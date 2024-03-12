Betimar'dan İstanbul anketi: Fark 2,5 puan

Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, son yaptıkları çalışmaya göre Ekrem İmamoğlu'nun, Murat Kurum'un yaklaşık 2,5 puan önünde olduğunu söyledi.

Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, TGRT Haber’de katıldığı programda İstanbul'da yürüttükleri son saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum arasındaki farkın 2-2,5 puan olduğunu belirten Duman, "Seçimlere henüz 20 gün var. 2,5 puanın kapanması mümkün. 200 bin oya tekabül ediyor. Burada fark kapatılabilir ama aynı zamanda artması da mümkün" dedi.

DEM Parti’nin aday çıkarmadığı bölgelerde DEM Parti seçmeninin ağırlıkla Ekrem İmamoğlu'na yöneldiğini belirten Duman, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy potansiyelinin ise oldukça düşük olduğunu ifade etti:

"Özellikle İstanbul noktasında DEM Parti’nin güçlü olduğu yerlerde aday göstermemesi ve seçmeninde İmamoğlu’na oy verme eğilimi oluşturuyor. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş’ın yüzde 3’lük oyu, Yeniden Refah Partisi’nin ise yüzde 3,5 potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. İYİ Parti’nin adayı ise yüzde 1 civarında."