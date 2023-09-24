Adım adım Kurultay’a

Haber Merkezi

CHP’de Ankara İl Kongresi tamamlandı. İl başkanlığı için değişimcilerin desteklediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği’nden adaylık için istifa eden Sercan Çığgın ile Ümit Erkol yarışırken 72 kurultay delegesi belirlendi. Kongrede merkezciler ve değişimciler olarak adlandırılan iki taraftan söz alan isimlerin konuşmaları dikkat çekti. Kongrede söz alan PM Üyesi, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, konuşmasına değişimcileri eleştirerek başladı. Salıcı "O zamanki politikalara ‘siyasi mühendislik’ diyenler bugün başka dille konuşuyorlar. ‘Hesabı Kılıçdaroğlu ödesin’ deniyor, bu doğru iş değil" dedi. Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Örsan K. Öymen, kongrelerdeki blok listeleri eleştirdi. Öymen, "İki genel seçimi üst üste kaybeden başkan aday olmamalı. Kaderci, determinist ve karamsar bir anlayışı terk edip yeniden o koşulları sağlamamız lazım” diye konuştu.

Genel Başkan Aday Adayı İlhan Cihaner de politikalarına karşı ciddi bir muhalefetin inşa edilemediğini belirtirken "Hepiniz oradaydınız" dedi. Cihaner, şunları söyledi: “Partiyi ideolojisiz, siyasetsiz, kendi değerlerinden uzak, kendi kadrolarından uzak bir siyasi laboratuvar haline getirdiler. Bunun maliyeti partimize, Cumhuriyet’e çok fazla oldu. Dizayncı ve tasfiyeci bir anlayış ile siyaset yapıyorlar.”

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SİİRT KONGRESİ’NDE KAVGA: İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.

ÖZEL: EMEKÇİDEN VE YOKSULDAN YANAYIM

Mersin İl Kongresi de tamamlandı. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP’nin ilerleyen süreçte emekten, yoksuldan, sömürülenden, çiftçiden, esnaftan yana tavrının netleşeceğini belirtti. Özel şöyle dedi: “İttifak siyasetine, ortaklarına belinden zincirle bağlanmış koşucular gibi, 5 yıl boyunca birbirinin belinden çekerek değil, özgürce koşarak, günü geldiğinde ittifak kurulacaksa, o ittifakın özgüvenli, güçlü, yüzde 25’lik cam tavanı tuz buz etmiş bir parti olarak yolunu yürümesini savunuyoruz.”

BASKICI VE OTORİTER İKTİDARA KARŞI ADALET İÇİN ADAYIM

İstanbul’da CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aday olduğunu resmen açıkladı. Çelik’in açıklamasında, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım" ifadeleri dikkat çekti. Konuşmasına, Taylan Özgür’ü katledilişinin yıl dönümünde anarak başlayan Çelik’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “İlçe Başkanlarımızın, il delegelerimizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, örgütümüzün adayıyım. ‘Gezi’ye özgürlük’ diyenlerin adayıyım, Berkin’imize, Ali İsmail’e adalet diyenlerin adayıyım.’’