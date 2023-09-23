Kurultay yolunda kritik gün: CHP Ankara İl Başkanı belli oluyor

CHP'de, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılması beklenen Kurultay öncesi Ankara İl Başkanlığı kongresi yapılıyor. Kongrede hem yeni Ankara İl Başkanı hem de 72 kurultay delegesi belirlenecek.

CHP'de kasım ayı başında yapılması beklenen büyük kurultay öncesi kritik virajlardan biri yaşanıyor. Bugün düzenlenen Ankara İl Başkanlığı kongresinde hem yeni Ankara İl Başkanı hem de 72 kurultay delegesi belli olacak.

CHP'de mevcut Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı yeniden aday olmadı. İl başkanlığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekilliğinden adaylık için istifa eden Sercan Çığgın ile Ümit Erkol yarışıyor.

DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI ÇIĞGIN

İstanbul’dan sonra en çok delegeye sahip ikinci şehir olan Ankara’da genel başkan değişimini isteyenlerin Çığgın'ı desteklediği belirtiliyor.

619 DELEGE OY KULLANACAK

Oylamada toplam 619 delege oy kullanacak. Doğal delege olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da oy kullanması bekleniyor.

Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın açış konuşması ile başlayan kongrede, daha sonra divan başkanlığı seçimi yapıldı. Divan başkanlığına oy birliğiyle, CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç seçildi.

Kongreye, parti yöneticilerinin yanı sıra genel başkan aday adayı Örsan Öymen, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile çok sayıda milletvekili katılıyor.

16 İL KONGRESİ TAMAMLANDI

CHP'de şu ana kadar 16 il kongresi tamamlandı, kasım ayının ilk haftası yapılması beklenen 38. olağan kurultayın tarihinin salı günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında kesinleşmesi bekleniyor.