Mansur Yavaş: Hayali projelerden uzak durduk

CHP Ankara İl Örgütü’nün olağan kongresinde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hayali projelerden uzak durduk; esnafın, çiftçinin, öğrencinin, dezavantajlı grupların yanında yer aldık” dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın yeniden aday olmadığı kongrede Ümit Erkol ve Sercan Çığgın il başkanlığı için yarışıyor.

Kongrede konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kimseyi ayırmadan, hangi bölgenin ne kadar oy verdiğini hesaplamadan Ankara’ya hizmet etme fırsatı bulduklarını söyleyerek, "Tıpkı 100 yıl önce Cumhuriyetimizin başkentinde her kesimden insanın bir araya gelerek ortaya koyduğu irade gibi biz de her kesimi kucakladık, herkese eşit mesafede adaletli ve özverili çalıştık. Hayali projelerden uzak durduk; esnafın, çiftçinin, öğrencinin, dezavantajlı grupların yanında yer aldık" dedi.

“OTOBÜSLERİ BİZE SATIN, BAŞKA İŞ YAPIN”

Yavaş, özel halk otobüslerinin 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz almama kararına da değinerek, "Özel halk otobüsleri 15 Ekim'de ücretsiz ve 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet etmeyecekleri belirtmişlerdi. Şimdi bu tarihi ileri çektiler. Halk otobüslerinden gelen şikayetler o kadar çok ki. Yazları akaryakıtları gidecek diye klimaları açmazlar, istedikleri durakta durur, istemedikleri durakta durmazlar. Bazen 'yolcu az' diye sefere çıkmazlar. Kendilerine gerekli cezai işlemleri uyguladık. Ya kanuna ve yapılan sözleşmeye uyacaksınız ya da otobüslerin tamamını bize satın, gidin başka iş yapın. Bu halka zulüm etmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerine yer verdi.