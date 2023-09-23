CHP'li Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığı adaylığını açıkladı

İstanbul'da CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı. Çelik, açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde 27 ilçe başkanı ile bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Çelik'in açıklamasında, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım" ifadeleri dikkat çekti.

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı adayı olduğunu resmen açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP İstanbul İl Başkanılığı'na adayım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı için tek adaylı bir kongre istediği iddia edilmişti. Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve "değişim" isteyen isimlere yakın olduğu öne sürülüyor.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Birlikte yol yürümekten onur duyduğum büyük aileme güç katmak için CHP İstanbul İl Başkanılığı'na adayım. Umudu örgütleyeceğimiz, yerel seçimler başta olmak üzere birçok başarıya birlikte imza atacağımız yarınlarda buluşalım" ifadelerine yer verdi.

Birlikte yol yürümekten onur duyduğum büyük aileme güç katmak için CHP İstanbul İl Başkanılığı'na adayım.



Umudu örgütleyeceğimiz, yerel seçimler başta olmak üzere birçok başarıya birlikte imza atacağımız yarınlarda buluşalım.https://t.co/2iuFIZ0atL — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 23, 2023

Sosyal medya hesabından adaylığını resmen duyuran Çelik, daha sonra İstanbul İl Başkanlığı önüne gelerek adaylık açıklaması yaptı.

İMAMOĞLU'NA DESTEK

Çelik'in açıklamasında, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım" sözleri dikkat çekti.

Konuşmasına, Taylan Özgür'ü katledilişinin yıl dönümünde anarak başlayan Çelik, özetle şunları söyledi:

"CHP, parti içi demokrasiyi yaşatan yegane partidir. Mahallelerde sandığı kuruyoruz, delegelerimizi seçiyoruz. Asıl tartışılması gereken hem parti yönetiminde hem ülke yönetiminde bütün kararları tek bir kişinin almasıdır.

Partimiz bu ülke için hayati bir ihtiyaçtır.

Ne yazık ki 2023 seçimlerini kazanamadık.Çok yaklaştığımız bir seçimde başarı elde edemedik. 20 yılı aşkın süredir demokrasimizi zedeleyen, toplumu kutuplaştıran özgürlükleri sınırlandıran, ülkemizin zenginliklerini bir avuç insana aktararak zengini dah zengin, fakiri daha fakir yapan bu düzene son veremedik.

Görevimizin ve sorumluluklarımızın farkındayız. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. CHP olarak 100 yıllık birikimimizle iktidar yolculuğumuzu yeniden başlataacak gücümüz var. Bunu İstanbul'dan başlayarak Türkiye'ye yayacak gücümüz var.

Özgür basın için biz varzı, yoksullukla mücadele için biz varız, bu güzel ülkenin çocuklarına, gençleirne eşit bir yaşam sunmak için biz varız. Unutmayalım, İstanbul'dan yakılacak bir meşale, Türkiye'deki demokrasi mücadelemizin ışığı olacaktır.

2019 seçimlerinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğu'nun öncülüğünde kurulan ittifakla bunu gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul 4 yılda daha özgür, daha adil daha yeşil bir şehir haline geldi.

İBB bu şehrin tarihinde ilk kez çocuk kreşleri açarak çocuklarımızın yanında oldu. Barınma krizinde, açtığı yurtlarla gençlerimize destek oluyor.

Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na uyduruk davalar açanlar, İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na uyduruk davalarla siyaset yasağı getirenler Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na trajikomik davalarla siyaset yasağı getirmeye çalışanlar şunu çok iyi bilmelidir: Baskılar bizi yıldırımaz, yasaklar bizi yıldıramaz, engeller bizi durduramaz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı durduramaz.

2024'te İstanbul'u yeniden kazanacağız. Meclis çoğunluğunu sağlayacağız.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte yakacağımız aydınlanma meşalemize destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi istanbul İl Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum.

İlçe Başkanlarımızın, il delegelerimizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, örgütümüzün adayıyım. 'Gezi'ye özgürlük' diyenlerin adayıyım, Berkinimize, Ali İsmail'e adalet diyenlerin adayıyım. Tutuklu gazetecilere, tutuklu siyasetçilere özgürlük diyenlerin adayıyım. Doğa ve çevre katliamlarına dur diyenlerin adayıyım, baskıcı, otoriter iktidardan bunalmış yeni, özgür ve demokratik bir hayat diyenleirn adayıyım

Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım, ilçe belediyelerimizin başarılı çalışmalarına destek vermek için adayım."