Siirt'te CHP İl Kongresi'nde kavga: 2 kişi gözaltına alındı

Siirt'te bir tesiste düzenlenen CHP İl Başkanlığı'nın 38. Olağan Kongresi'nde, delegelerin oy kullanma işlemi sırasında bazı partililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.

Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.

Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.