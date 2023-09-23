CHP’de çoğunluk ‘devam’ diyor

CHP’nin 4-5 Kasım tarihlerinde yapılması beklenen Kurultay öncesinde 16 il kongresi tamamlandı. 11 ilde mevcut il başkanları yeniden seçildi, beş ilde il başkanları değişti. İl kongrelerinde 220 kurultay delegesi de belirlendi.

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP'nin 4-5 Kasım’da yapılacak "çok adaylı" 38’inci Olağan Kurultay sürecinde bugün Ankara İl Kongresi toplanacak. Bugüne kadar 16 il kongresini yapan partinin 11 il başkanı yeniden seçildi, sadece 5 ilde başkanlar değişti.

Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Artvin İl Başkanı Yusuf Atan, Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş, Elazığ İl Başkanı Coşkun Duran, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Konya İl Başkanı Bekir Yaman, Muş İl Başkanı Mehmet Sönmez, Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve Urfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, yeni dönemde de il başkanı olarak görev yapacaklar.

Batman İl Başkanlığı’na Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanlığı’na Nihat Yeşiltaş, Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Karaman’da Ahmet Evcen ve Rize’de milletvekili adaylığı için kısa süre önce il başkanlığını bırakan Saltuk Deniz “yeni il başkanı” olarak seçildi.

DELEGE YARIŞI BAŞABAŞ

İl kongrelerinde yeni il yönetimlerinin yanı sıra kurultay delegeleri de belirlendi. İl başkanları çoğunlukla aynı kalsa bile, delege seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini sürdürmesini isteyenlerle değişim yanlısı olanlar arasındaki fark çok açılmadıi.

6 delegeli Amasya, 4 delegeli Ardahan, 4 delegeli Artvin, 10 delegeli Batman, 6 delegeli Bingöl, 40 delegeli Bursa, 10 delegeli Elazığ, 4 delegeli Gümüşhane, 8 delegeli Isparta, 56 delegeli İzmir, 6 delegeli Karaman, 30 delegeli Konya, 6 delegeli Muş, 6 delegeli Niğde, 6 delegeli Rize, 28 delegeli Urfa’da kurultay delegeleri netleşti. Belirlenen kurultay delegelerinin dağılımında genel merkez yönetiminin “bir miktar” önde olduğu iddia edildi.

KAVGALI KONGRELER

Bugüne kadar tamamlanan 16 CHP İl Kongresi’nde ciddi tartışma ve kavgalar da yaşandı. İzmir İl Kongresi ile başlayan gerginlikler, Konya’da devam etti. Karaman İl Kongresi’nde ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel arasında “sözlü tartışma” yaşandı.

İL KONGRESİNDE İKİ ADAY

15 Ekim'de Sinop, Bolu, Düzce ve Sakarya Kongrelerinin yapılmasıyla tamamlanacak il kongrelerinde bugün sıra Ankara İl Kongresi’ne geldi. Bugün gerçekleştirilecek Ankara İl Kongresi’nde hem 72 kurultay delegesi hem de yeni il başkanı ve yönetim belirlenecek. CHP Ankara İl Kongresi bugün saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda toplanacak. Kongrede genel merkezin adayı eski Ankara İl Yöneticisi Ümit Erkol ile değişimcilerin yakın olduğu eski ABB Başkanvekili Sercan Çığgın yarışacak. Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ise aday olmayacağını açıkladı.