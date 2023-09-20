Yanıt vermeyin

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Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin yerel seçim açıklamalarına ‘‘yanıt verilmemesini” istedi. Kurmaylarını ise genel başkan adaylarının, genel merkezin tüm olanaklarını kullanmalarını sağlamaları konusunda görevlendirdi.

Hüseyin ŞİMŞEK

Tartışmalı il kongreleri ile kurultay sürecini yürüten CHP’de, 4-5 Kasım’da düzenlenmesi beklenen 38’inci Olağan Kurultay hazırlıkları da hız kazandı. Gelecek hafta Parti Meclisi’ni (PM) toplayarak kurultay kararını kesinleştirecek CHP yönetimi, bir yandan da kasım ayının ortalarında düzenlenmesi planlanan Tüzük Kurultayı’na hazırlanıyor. CHP milletvekilleri ise Sapanca’da kampa girecek.

Seçimlerin ardından kurultay hazırlıklarına başlanan CHP’de, önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında PM’nin 26 Eylül günü toplanması kararlaştırıldı. PM toplantıda il ve ilçe kongrelerinde yaşananlarla parti içi tartışmaların gündeme gelmesi ve kurultay tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU TALİMATI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına genel başkanlık yarışına ilişkin de çeşitli talimatlar verdi. Buna göre Kılıçdaroğlu, tüm genel başkan adaylarının genel merkezin tüm olanaklarını kullanmasının sağlanması, her aday için belirlenecek bir genel başkan yardımcısının bu organizasyondan sorumlu olmasını istedi. Bu kapsamda adayların açıklamaları da CHP’nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

YENİ TÜZÜK ÇALIŞMASI

Değişimin yalnızca kadrolarla sınırlı kalmayacağını açıklayan CHP yönetiminin tüzük değişikliği çalışmaları da hız kazandı. Liderlik yarışının yaşanacağı kurultayda tüzük konusunu gündeme getirmek istemeyen parti yönetimi, 4-5 Kasım’daki kurultaydan yaklaşık iki hafta sonra Tüzük Kongresi’ni toplayacak. Yaklaşık iki aydır yeni tüzük çalışmasını da yürüten CHP’de, milletvekili ve belediye başkanı adaylarının belirlenmesi sürecinde ön seçim şartı, milletvekillerinin en çok üç dönem görev yapması ve genel sekreterlik makamının güçlendirilmesi gibi düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

KAMP DÜZENLENECEK

CHP yönetimi, milletvekilleri ile gerçekleştirilecek yasama kampının ayrıntılarını da netleştirdi. İl kongrelerinin başlaması nedeniyle çok sayıda milletvekili seçim bölgelerinde olacağından kampın, il kongrelerinden sonra yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda CHP Meclis Grubu, 22,23 ve 24 Ekim’de Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir araya gelecek. İYİ Parti de CHP MYK’nin gündemine geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti’nin açıklamalarına yanıt verilmemesini istedi ve “Seçim sürecine girilene kadar daha çok şey değişir. O süreç gelene kadar konuşmaktan kaçının. İl bazında birliktelikler olabilir” dediği öğrenildi.

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YA EMEKTEN, İŞÇİDEN YANASINDIR YA DEĞİLSİNDİR

CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, seçimin kaybedilmesinin pek çok sebebi olduğunu belirtti. Özel ‘‘Artık bizim bahane üretme hakkımız yok. Elbette seçimin öncesinde kullanılmaz, inanılmaz kamu gücü, yapılan dezenformasyon, sahte klipler, Anadolu Ajansı’ndan TRT’ye kadar Cumhurbaşkanı’nın yalanlarının yaygınlaştırılması, her şey aleyhimizeydi’’ ifadelerini kullandı. Fox Tv’de açıklamalarda bulunan Özel, şunları kaydetti:

‘‘CHP açısından en önemli hata kendi olmamaktı. Yani Türkiye’yi bir ittifaka mecbur kılan bir rejimle karşı karşıyayız. Hata şuradaydı; ben nerede durayım, bunun yanında durayım, bunun karşısında olayım gibi CHP’yi CHP yapan değerlerle değil de bir ittifak mecburiyetiyle CHP kendi kimliğini savunur bir halden başka bir yere savruldu. Ya emekten yanasındır ya değilsindir. Ya işçiden yanasındır ya değilsindir. Ya küçük esnafı savunuyorsundur ya da savunmuyorsundur. O yüzden CHP’nin kendini var eden sol, sosyal demokrat kriterleri görmesi, kime dokunması gerektiğini bilmesi, kimin için siyaset ürettiğini bilmesi, cesur olması lazım.’’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruya Özel, ‘‘Ekrem Bey’le iletişimimiz her zaman vardı, bundan sonra da olacak” cevabını verdi. Özel, 2028 Cumhurbaşkanı adayının da partinin üyeleri ile belirleneceğini belirtti.

GÜNÜ GELDİĞİNDE İTTİFAK GÖRÜŞÜLÜR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim ittifakına kapıları kapatan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in sözlerini değerlendirdi. ‘İYİ Parti ile ittifak’ konusunu değerlendiren İmamoğlu, özetle şu ifadeleri kullandı: ‘‘Bu liderler seviyesinde olan münazaralara buradan söz söylemeyi doğru bulmuyorum. 2019 yılında büyük bir İstanbul ittifakı ile tarihi bir zafere ulaşmıştık. Ben İstanbul ittifakının kurulabileceğine inanıyorum. Bu konuşmalar ifade edilecektir ama günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır, Akşener de dâhil.’’