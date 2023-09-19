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Akşener'in sözleri İmamoğlu'na soruldu: "İstanbul ittifakı" vurgusu

İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti'den gelen 'ittifak yok' çıkışlarına rağmen yerel seçmilerde ittifak zemini oluşabileceğini söyledi, 'İstanbul ittifakı' vurgusu yaptı.

Siyaset
  • 19.09.2023 14:43
  • Giriş: 19.09.2023 14:43
  • Güncelleme: 19.09.2023 15:03
Kaynak: Haber Merkezi
Akşener'in sözleri İmamoğlu'na soruldu: "İstanbul ittifakı" vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim ittifakına kapıları kapatan ,İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözlerini değerlendirdi.

Akşener'in "İttifak yok" çıkışlarına karşın 'İstanbul ittifakı' vurgusu yapan İmamoğlu, "İttifak zemini yerel seçimler öncesinde oluşabilir" yorumunu yaptı. 

İmamoğlu, seçimler öncesinde Erzurum’da yaşanan taşlı saldırıya ilişkin de açıklmalarda bulundu, hukuki mücadelesini sürdüreceğini söyledİ.

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