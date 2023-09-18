Akşener’den 2018 seçimlerine dair açıklama: Abdullah Gül’ü bana Kılıçdaroğlu söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını önerdiğini iddia ederek, "15 milletvekili için ricaya gittiğim akşam söyledi. Ben de 'Arkadaşlarımızın beni aday ilan ettiğini dolayısıyla arkadaşlarımın bunu kabul etmeyeceğini' söyledim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Partisinin nasıl kurulduğunu anlatan Akşener, dikkati çeken bir iddiada bulundu.

Akşener, 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını önerdiğini öne sürdü.

"Sayın Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinasından geçtim" diyen Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu, sayın Abdullah Gül'ün adaylığını doğrudur bana söyledi. 15 milletvekili için ricaya gittiğim akşam söyledi" iddiasında bulundu.

Akşener, şunları söyledi: "Ben de 'Arkadaşlarımızın beni aday ilan ettiğini dolayısıyla arkadaşlarımın bunu kabul etmeyeceğini' söyledim. Diğer ayrıntıları anlatmama gerek yok."

"Ben adayım, sayın İnce aday, sayın Karamollaoğlu aday, sonuç itibarıyla sayın Erdoğan aday" diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Çok saygı duyduğum bir insandır sayın Gül... Hâlâ sayın Gül'ü çok seven gazeteci kılıklı arkadaşlar, beni ve partimi biçiyor. Çok enterasan oradan suçlu ben. Sayın İnce'nin kazanamasının suçlusu da ben..."