İYİ Partili Yılmaz, seçim yenilgisi üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi

İYİ Partili Bilge Yılmaz, seçim yenilgisi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Yılmaz, "Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu’nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, seçim yenilgisi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

Sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararını değerlendiren Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart" diyen Yılmaz, "Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi?" diye sordu.

"SEÇİM AK PARTİ'YE HEDİYE EDİLDİ"

Cevabın çok basit olduğunu iddia eden Yılmaz, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti’ye adeta hediye edildi" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İTTİFAK MODELİ İLE DAHA FAZLA YOL YÜRÜYEMEYİZ"

"Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız" diyen Yılmaz, "Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu’nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye sahipsiz değildir, muhakkak ki çözüm üreteceğiz!"