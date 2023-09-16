TELE1’le dayanışma gecesi | Kılıçdaroğlu: Medyaya baskı yapanlar en büyük korkaklardır

Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel gazetelerinin oluşturduğu dayanışma platformu, Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda TELE1 ile dayanışma gecesi düzenliyor. Programda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Medyaya baskı yapanlar aslında dünyanın en büyük korkaklarıdır. Saray hükümetinin ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur" dedi.

BirGün, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin oluşturduğu dayanışma platformu TELE1 ile dayanışma gecesi düzenliyor.

Geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Program öncesi Alp Yanardağ TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın mesajını okudu.

Orhan Alkaya ve Bilge Yurtdagülen’in sunduğu gecede Selda Bağcan, Cahit Berkay, Erdal Erzincan, Hüseyin Turan ve Mercan Erzincan’ın şarkı ve türküleriyle, şair Tuğrul Keskin’in de şiirleriyle sahne alıyor.

Geceye başka bir programdan dolayı katılamadığını söyleyen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu da TELE1 ve Merdan Yanardağ’a mektup gönderdi.

TELE1’le dayanışma gecesi | Kılıçdaroğlu: Medyaya baskı yapanlar en büyük korkaklardırhttps://t.co/NzL7BZZuZU pic.twitter.com/PeiRoOsCiT — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 16, 2023

KILIÇDAROĞLU : DIŞARDAYMIŞIZ GİBİ GÖRÜNSEK DE ASLINDA HEPİMİZ YARI AÇIK CEZAEVİNDEYİZ

TELE1 ile dayanışma gecesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Aslında hepimiz yarı açık bir cezaevindeyiz. Bu ülkenin aydınları karanlığa karşı mücadele ederlerse her türlü karanlığı yener ve toplumu aydınlatırlar. Aydınların böyle bir sorumluluğu var. Bu aydınlardan birisi de Merdan Yanardağ. Buradan Yanardağ'a sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Kimse bizi yıldıramaz. Düşünce özgürlüğüne tahammül edemeyenler, medyaya baskı yapanlar aslında dünyanın en büyük korkaklarıdır. Saray hükümetinin ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur." ifadelerine yer verdi.