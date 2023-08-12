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RTÜK'ün TELE1 sansürü bitiyor: Merdan Yanardağ'dan açıklama

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ, TELE1’in bu gece sona erecek RTÜK cezasına tepki göstererek, "TELE1 ekranını 7 gün karanlığınıza boyadığınız için Türkiye daha demokratik ve adil bir ülke mi oldu? Beni tutukladığınız için gerçeğin de kararacağını mı sanıyorsunuz? Susmayacak, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Güncel
  • 12.08.2023 21:27
  • Giriş: 12.08.2023 21:27
  • Güncelleme: 12.08.2023 21:37
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RTÜK'ün TELE1 sansürü bitiyor: Merdan Yanardağ'dan açıklama

Yaptığı programdaki yorumları montajlanarak hedef gösterilen ve tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ TELE1’e uygulanan sansürün bitmesine saatler kala sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yanardağ, Twitter hesabından paylaşılan mesajında şunları kaydetti:

“TELE1 ekranını 7 gün karanlığınıza boyadığınız için Türkiye daha demokratik ve adil bir ülke mi oldu? Beni tutukladığınız için gerçeğin de kararacağını mı sanıyorsunuz? Susmayacak, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz. Bütün cumhuriyetçileri, yurtseverleri, eşitlikten ve özgürlükten yana bütün toplumcuları, TELE1’e destek vermeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyorum. Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız. TELE1 bugün yeniden yayında... Gerçeği örtemeyecek, halkın sesini kesemeyeceksiniz.”

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