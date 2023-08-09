RTÜK'ten KRT ve TELE1’e program durdurma cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, RTÜK’ün KRT TV’ye ve TELE1’e program durdurma ve para cezası verdiğini açıkladı. Her iki kanala da yüzde 3 para cezası, 3 kez de program durdurma cezası verildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, KRT TV ve TELE1'e 3 kez program durdurma ve yüzde 3 para cezası verdi.
Kararı, RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser duyurdu.
Taşcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda “devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı” yayın gerekçesiyle KRT’ye;— İlhan Taşcı (@ilhantasci) August 9, 2023
Forum Hafta Sonu programında “milli ve manevi değerlere” aykırı değerlendirme savıyla da Tele 1’e %3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi.
“RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda ‘devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı’ yayın gerekçesiyle KRT’ye; Forum Hafta Sonu programında ‘milli ve manevi değerlere’ aykırı değerlendirme savıyla da TELE1’e yüzde 3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi.”
RTÜK üyesi Tuncay Keser de kararı sosyal medya hesabında şu mesajla paylaştı:
KRT ve TELE 1’e RTÜK’ten ceza…— Tuncay Keser (@tuncayksr) August 9, 2023
Sosyolog Mücahit Bilici’nin "Haftanın Panoraması" programındaki ifadeleri, “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” aykırı bulunarak, KRT’ye 3 program durdurma, yüzde 3 idari para cezası verildi.
"KRT ve TELE1’e RTÜK’ten ceza… Sosyolog Mücahit Bilici’nin 'Haftanın Panoraması' programındaki ifadeleri, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı bulunarak, KRT’ye 3 program durdurma, yüzde 3 idari para cezası verildi."