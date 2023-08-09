RTÜK'ten KRT ve TELE1’e program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, RTÜK’ün KRT TV’ye ve TELE1’e program durdurma ve para cezası verdiğini açıkladı. Her iki kanala da yüzde 3 para cezası, 3 kez de program durdurma cezası verildi.

Medya 09.08.2023 15:32 Giriş: 09.08.2023 15:32

Güncelleme: 09.08.2023 16:57 Kaynak: Haber Merkezi

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