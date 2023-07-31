Zorbalık ve şiddet yükselirken RTÜK: Münferit şiddet olayları…

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde şiddet olayları yükselirken RTÜK, kamuoyuna yansıyan olayların ‘münferit’ olduğunu savundu, “Münferit şiddet olaylarının toplumun genelinde yaşanıyormuş gibi sürekli olarak radyo ve televizyon yayınlarına taşınması kanuna aykırıdır” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisinde işlenen cinayetin ardından; “Münferit şiddet olaylarının toplumun genelinde yaşanıyormuş gibi sürekli olarak radyo ve televizyon yayınlarına taşınması kanuna aykırıdır. Şiddetin olağan bir olaymış gibi gösterilmesi, bu içeriklerden çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenerek şiddeti içselleştirmesine yol açılması ve topluma benimsetilmeye çalışılması ne ahlakidir ne de insani” açıklamasını yaptı.

RTÜK, 28 Temmuz’da İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayide işlenen cinayet sonrası radyo ve televizyon yayıncıları için bugün açıklama yaptı.

Yayın yasağına uyulması için yayıncılara çağrı yapan Üst Kurul’un yazılı açıklaması şöyle:

“Münferit şiddet olaylarının toplumun genelinde yaşanıyormuş gibi sürekli olarak radyo ve televizyon yayınlarına taşınması kanuna aykırıdır. Şiddetin olağan bir olaymış gibi gösterilmesi, bu içeriklerden çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenerek şiddeti içselleştirmesine yol açılması ve topluma benimsetilmeye çalışılması ne ahlakidir ne de insani.

“MÜNFERİT ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ”

Özellikle halkın bilgi alma ihtiyacını karşılaması gereken bültenlerde yoğun şiddet haberlerine yer verilmesi kabul edilebilir bir yayın politikası değildir. Sorumsuzca yapılan ve hiçbir denetime tabi olmayan sosyal medya paylaşımları üzerinden gösterilen münferit şiddet görüntülerinin herhangi bir editoryal süzgeçten geçmeden medyamızda kullanılması kabul edilemez.

“YAPTIRIMLA SONUÇLANACAK”

Görsel ve işitsel medya alanını düzenleyen ve denetleyen yayıncı otoritesi olarak çağrımız, bir an evvel radyo ve televizyonlarımızın söz konusu şiddet odaklı yayıncılıktan vazgeçmeleridir. Aksi durumla gerekli raporların düzenlenerek Üst Kurul gündemine alınacağının ve gereğinin yapılacağının bilinmesini önemle hatırlatırız. Mahkeme yayın yasaklarına uyulmaması halinde de bu durumun bir yaptırımla sonuçlanacağının bilinmesini dikkatinize sunarız.

Üst Kurul yönetimi, elinde yasadan kaynaklanan yaptırım gücünü kullanmadan önce diyalog yolunu tercih etmekte ancak uyarılarımızın dikkate alınmaması durumunda ise elindeki müeyyide gücünü kullanmakta çekinmemektedir.”