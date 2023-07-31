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Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısıyla ilgili yayın yasağı kararı verildi!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği ve Türkiye'nin gündemine oturan saldırıya ilişkin 'yayın yasağı' getirildi.

Güncel
  • 31.07.2023 14:53
  • Giriş: 31.07.2023 14:53
  • Güncelleme: 31.07.2023 15:05
Kaynak: Haber Merkezi
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Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısıyla ilgili yayın yasağı kararı verildi!

İstanubl Esenyurt'ta bir tekel bayisine düzenlenen ve iki kişinin katledildiği silahlı saldırıyla ilgili Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı kararı aldı.

EkranHaber'de yer alan habere göre, yayın yasağı kararında, “Bahsi geçen soruşturmayla ilgili hazırlık soruşturması sonuçlanıncaya kadar 5187 sayılı kanunun 3/2 maddesi kapsamında kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her türlü haber, röportaj, eleştiri ve içerikteki yayınlar yapılmasının TçC. Anayasası’nın 26/2 maddesi ile 5187 sayılı Kanun’un 3/2 ve CMK 157/1 maddeleri gereğince yasaklanmasına…” ifadeleri yer aldı.

Türkiye, Esenyurt'ta bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırı dehşetini konuşmaya devam ediyor. Esenyurt’ta düzenlenen saldırıda Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili şu ana kadar 3 kişi gözaltına alındı.

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