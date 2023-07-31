Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 3'e çıktı

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayi saldırısıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırganların kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi; saldırganlar arasında yer alan 2 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, soruşturma kapsamında aranan firariler A.Ö. ve T.Ö'nün yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı.

H.A. ile soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan M.Ö. ve S,Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son gözaltıyla soruşturmadaki gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden saldırganların biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu.

"Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö.’de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."