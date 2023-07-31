Savcı Sayan'dan Esenyurt açıklaması: Aynı ilçedeniz ama akraba değiliz

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Esenyurt'ta tekel bayide iki kişinin ölümüne sebep olan saldırganların AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın akrabası olduğunu öne sürdü. Sayan ise iddiaları reddederek Dündar hakkında dava açacağını belirtti. Sayan, “Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok" dedi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Esenyurt’taki tekel bayi saldırganları için “Saldırganlar, Savcı Sayan’ın kuzeni oluyor. Bunu söyleyen de saldırganların kendi yeğenidir” iddiasında bulundu.

Sayan iddiayı reddederek “Dava açacağım” dedi.

İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganların AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kuzenleri olduğu iddia edildi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu bilgiyi saldırganların kendi yeğeninden aldığını ileri sürdü ve "Saldırganlar, Savcı Sayan'ın kuzeni oluyor. Bunu söyleyende saldırganların kendi yeğenidir" ifadelerini kullandı.

İddialara ilişkin Tele1'den Bişar Arslan’a konuşan Sayan iddiayı reddederek “Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım” dedi.