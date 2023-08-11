Merdan Yanardağ için tahliye talebine yeniden ret kararı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 4 Soru 4 Yanıt programında AKP'nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi’nde yatan Merdan Yanardağ 45 gündür tutuklu.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Yanardağ için tutukluluk incelemesi yaptı. Mahkeme Yanardağ’ın tahliye talebini yine reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararda ayrıca adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı belirtilerek “kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller”in olduğu öne sürüldü.

Tutukluluğu 8 Eylül’de yeniden değerlendirilecek olan Yanardağ, 4 Ekim’de de hakim karşısına çıkacak.