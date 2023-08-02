Tahliye talebi reddedilen Merdan Yanardağ, AYM'ye başvurdu

PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında kullandığı ifadelerin ardından hedef gösterilip tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ, AYM’ye başvurdu. Yanardağ, tutukluluk halinin devamı kararlarının tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını talep etti.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapıldı.

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Yanardağ'ın tutukluluğuna ilişkin itiraz mahkemece reddedilmişti. Gelişmenin ardından Yanardağ avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

TELE1'in aktardığına göre, Yanardağ başvurusunda tutukluluk halinin devamı kararlarının tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Merdan Yanardağ, Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1’de yaptığı programda, yeni bir çözüm süreci ihtimali hakkında yorumlar yapmış, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında da bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Yanardağ, programdaki sözlerinden günler sonra sosyal medyaya düşürülen cımbızlanmış ifadelerin yer aldığı bir video ile hedef gösterilmişti.

İfadeleri gerekçesiyle gözaltına alındıkdıktan sonra tutuklanan Yanardağ için hazırlanan iddianamede, Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yanardağ'ın tutuklu bulunduğu dosyadan yargılanmasına 4 Ekim'de başlanacak.