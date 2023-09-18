İYİ Partili Bahadır Erdem: Güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değil

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ittifak olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmanın mümkün olmadığını söyledi.

Millet İttifakı, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlere farklı adaylarla girmeyi gündeme almışken İYİ Partili Bahadır Erdem'den uyarı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahadır Erdem, ittifak sisteminin demokrasiye zarar verdiğini belirtirken Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlere tek adayla girmesi halinde muhalefetin ittifak kurmadan büyük şehirleri kazanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Açıklamasına ittifak sistemini eleştirerek başlayan Erdem, "Türkiye’yi %50+1 e mahkum eden AKP ve MHP, Türkiye’yi koalisyondan bin beter olan ittifak rejimine mahkum etmiştir" dedi. Erdem, mevcut durumda ittifak kurmanın gerekliliğini ise "Ancak bugün için ortada kapı gibi duran gerçek güç birliği yapmadan ülkede hiç bir seçimin kazanılanayacağıdır" sözleriyle açıkladı.

'BIKKINLIK VE HAYAL KIRIKLIĞI' UYARISI

Millet İttifakı'nın akıllıca hareket etmediği için mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybettiğini vurgulayan Erdem, muhalefetin birden çok aday çıkarması halinde seçmenlerdeki bıkkınlık ve hayal kırıklığının da artacağı uyarısında bulundu.

Erdem'in Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İttifak sisteminin bu ülkeye yaramadığı, milletin ve sosyal yapının daha da bölünmesine yol açtığı, demokrasiye zarar verdiği açıktır.

Koalisyonların ülkeyi mahvettiği iddiası ile Anayasayı değiştirerek Türkiye’yi %50+1 e mahkum eden AKP ve MHP, Türkiye’yi koalisyondan bin beter… — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) September 18, 2023

CHP, İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday gösterileceğini açıklarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu iki şehrin kaybedilmesi pahasına her ilde kendi adaylarını göstereceklerini açıklamış ve "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" demişti.