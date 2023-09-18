MHP'li Doğan: Ankara adayı ortak kararla belirlenecektir

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, kentte gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, yerel seçimlerde partisinin Ankara adayına ilişkin "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayını görüşmek için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir" dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayını görüşmek için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir" dedi.

MHP'li Alparslan Doğan, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, 4,5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olduğunu belirterek, "Maalesef 4,5 yıldır bırakın bir çivi çakılmasını, Ankara 15 yıl geriye gitmiştir" iddiasında bulundu.

Doğan, yerel seçimlere ilişkin "Önümüzdeki seçimlerde Ankaralıların bu zihniyete, bu hataya düşmeyeceğine eminim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Doğan, 2 ayda 30 binin üzerinde üye kaydı yaptıklarını söyleyerek, "Genelde CHP, İYİ Parti, Genç Parti ve Zafer Partisi'nden üye alıyoruz" diyerek 30 bin üyenin muhalefet partilerinden olduğunu öne sürdü.