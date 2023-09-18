Özgür Özel, Murat Karayalçın ile Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret edecek
CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Atatürkçü Düşünce Derneği'ne ziyarette bulunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, CHP geleneğinin önemli isimlerinden eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ziyaret edecek.
Özel'in Karayalçın'ı ziyareti saat 14.00'de gerçekleşecek.
Özgür Özel, Karayalçın'ı ziyaret ettikten sonra Atatürkçü Düşünce Derneği'ne de bir ziyarette bulunacak.
Ziyaret saat 16.00'da gerçekleştirilecek.
CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özel, hafta sonu partinin il kongrelerine katılmıştı.
Özgür Özel, bu kapsamda İzmir, Konya ve Karaman il kongrelerinde açıklamalarda bulunmuştu.