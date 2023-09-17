Özgür Özel'den iddialara yanıt: Kemal Bey ve MYK üyeleri teyit edebilir

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, milletvekillerinin belirlendiği komisyon ile ittifak görüşmelerini yapan heyette olmadığını belirterek, "Sadullah Ergin'in Çankaya'dan aday gösterilmesiyle ilgili MYK toplantısında 'inşallah isim benzerliğidir, bu ciddi sıkıntı yaratır' dedim. Kemal Bey ve MYK üyelerinin tamamından teyit edilebilir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, milletvekillerinin belirlendiği komisyon ile ittifak görüşmelerini yapan heyette kendisinin olmadığını ifade etti.

TV100'de dün CHP İzmir İl Örgütü seçiminin tartışıldığı programda Özgür Özel, Kübra Par'a yazılı açıklama gönderdi.

"Dünden beri sürekli çarpıtma yapılıyor" diyen Özel, "Milletvekillerinin belirlendiği komisyonda ben yoktum. İttifak görüşmelerini yapan heyette de ben yoktum. O görüşmeleri bizzat genel başkan ve Oğuz Kaan Salıcı yürüttü. 39 milletvekilinin ittifak ortaklarına verildiğini son gün sabah 08.00’de toplanan MYK toplantısında öğrendim ve itiraz ettim. İtiraz üzerine artık değişiklik için çok geç olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Sadullah Ergin'in Çankaya'dan aday gösterilmesiyle ilgili MYK toplantısında 'inşallah isim benzerliğidir, bu ciddi sıkıntı yaratır' dedim. Kemal Bey ve MYK üyelerinin tamamından teyit edilebilir."

"MAKSATLI OLARAK GETİRİLMİŞ BİR GRUP"

CHP İzmir İl Kongresi'nde yaşananlara değinen Özel, şunları ifade etti: "Bugün İzmir Kongresi’nde yaptığım konuşma sırasında, kürsünün tam dibine kadar getirilmiş ayakta 15 kişi sürekli slogan attılar, benim ifadelerim sonrasında sustular. Oradakilerin Gençli Kolları’ndan olmadığını da salondaki herkes biliyor. Gençlik Kolları ile benim aramdaki ilişki ortadadır. Maksatlı olarak getirilmiş bir grubu, bir cümle ile susturduysam sözün etkisinden değil, karşı tarafın kendinden emin olmayışıdır."

YARKADAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Özel'in açıklaması sonrası gazeteci Barış Yarkadaş, "Siyasetçi tutarlı olmak zorundadır. 17 Nisan 2023’te Özgür Özel, liste eleştirilerine karşı gazetecilere ‘Biz bu listelerin arkasındayız’ dedi. Özgür Özel, ön seçim konusunda doğru söylemiyor, yayına bağlansın tartışalım" dedi.

Yarkadaş, şunları ifade etti: "CHP Genel Merkezi, Bülent Tezcan öncülüğünde bir tüzük hazırladı ve bu tüzük taslağını şans eseri edindiğimde tüm milletvekilleri arkadaşlarımız şahittir CHP 26. Dönem WhatsApp grubuna mesaj attım ‘Bu taslağı kim hazırladı?’ diye. Bir konuşma yaptım ‘Bu tüzük taslağı partimizi tanınmaz hale gelen, Genel Başkan’a sınırsız yetki veren ve üyeyi yok sayan bir tüzük taslağıdır’ dedim. İlçe örgütlerinde yaptığım konuşmaların küpürleri bugün kendisine ‘Değişimci’ diyen arkadaşlar tarafından Genel Başkan’ın önüne koyuldu.

Özgür Özel, Genel Başkan’a ‘Hayır efendim, ön seçim oyuncağını bunların elinden alacağız’ dedi. Kime ne anlatıyor Özgür Özel? Tuncay Özkan hariç tüm genel başkan yardımcıları ellerini kaldırdılar ‘Ön seçim kaldırılsın’ diye. Ben de gidip ‘Niye böyle yapıyorsunuz, çoğunuz ön seçimle geldiniz’ dedim. Özgür Özel kime ne anlatıyor? Siz ön seçimin kaldırılması için bu tüzüğü hazırladınız, ön seçimi hileyle kaldırdınız. Özgür Özel, delegenin, üyenin oy hakkına ‘Oyuncak’ demiştir."

ÖZEL'DEN YARKADAŞ'A YANIT

Yarkadaş'ın sözlerine üzerine Kübra Par'a yanıt yollayan Özel, "Tamamen gerçek dışı, beni kimle karıştırıyor bilmiyorum. Yalan atmayacağına inanıyorum, beni kesinlikle biriyle karıştırıyor. Genel Başkan’a ‘Ön seçim oyuncağını bunların elinden alalım’ sözünü reddediyorum. Ben katı bir ön seçimciyim" sözlerine yer verdi.