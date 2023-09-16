Özgür Özel'in konuşmasında Kılıçdaroğlu sloganı atıldı | Özel: Beni Süleyman Soylu susturamadı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İzmir İl Kongresi'ndeki konuşmasında "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı. Özel, "Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz" dedi. Öte yandan CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıktı, toplantıya ara verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkanlık için adaylığını açıklayan partinin Grup Başkanı Özgür Özel, ilk il kongresine İzmiir'de katıldı.

Özel'in konuşma yaptığı sırada salondan "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları yükseldi.

Özgür Özel ise sloganın atılmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Gençler kim dediyse 'Bunu yapın' diye, yapmayın. Benim konuşamama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz."

Özgür Özel'in partisinin İzmir İl Kongresi'ndeki konuşmasında şunları söyledi:

"Herkes bilir ki başım sıkışırsa eğer, bir gün zora düşersem babaevinde çorba kaynamaktadır, baca tütmektedir. O babaevindeyiz. Babaevinin elbette bir kapısı vardır, o kapıda ne Özgür Özel ne Kemal Kılıçdaroğlu yazar. Ne İsmet Paşa yazıyordu ne de Bülent Ecevit. Bu partiye hizmet eden herkes çok kıymetlidir. Bu evin tapusunda bir tek isim yazar o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

Özel, babaevinde bir adım atarak genel başkanlığa adaylığını açıkladığını, ilk ziyaretini de İzmir'e gerçekleştirerek kongreye katıldığını aktardı.

"SEÇMENİN SANDIĞA KÜSMESİNE SEYİRCİ KALIRSAK BÜYÜK TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYAYIZDIR"

İzmir'in ardından Konya, Diyarbakır, Trabzon, Edirne ve Kayseri'de olacağını anlatan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin sonunda CHP daha iyi olsun diye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına büyük bir moral bozukluğu çöküntüsüyle başlamamak, buna izin vermemek, partiyi gençleriyle kadınlarıyla örgütüyle birlikte yeniden umut yapmak, CHP'deki küçük iktidar savaşını kazanmak değil, Cumhuriyeti yöneten büyük iktidar mücadelesinde CHP'yi ayağa kaldırmak için babaevinden helallik almaya geldim, hepinizin desteklerini bekliyorum."

CHP seçmeninin seçimlerden sonra büyük üzüntü yaşadığını, bir duygusal kopuş, moral bozukluğu, umutsuzluk ve küskünlüğün bulunduğunu aktaran Özel, "Eğer biz Cumhuriyeti kuran, Türkiye'nin en köklü partisini kuran, günü gelince çok partili demokratik sisteme gözünü kırpmadan geçen, bu ülkeye demokrasiyi getiren parti olarak seçmenin bize, siyasete, sandığa küsmesine seyirci kalırsak çok büyük tehlike ile karşı karşıyayız demektir" ifadelerini kullandı.

Özel, salondaki bir grubun Kemal Kılıçdaroğlu lehine slogan atması üzerine "Hepimiz bay Kemal'in yanındayız, hep olduk bundan sonra da olacağız" dedi.

"TÜRKİYE'YE UMUT OLMAK ZORUNDAYIZ"

CHP'lilerin önünde iki karar olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Önümüzde bir karar var; ya hep birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki seçmen kırgın değilmiş gibi, sanki önümüzde büyük bir tehlike yokmuş gibi davranıp kendi örgüt içi mücadelemizle parti içi koltuklarımızı korumaya çalışacağız ya da hep beraber bir eleştiri yapıp seçmeni anlayarak, gerekli değişimi sağlayarak, bunu sadece tüzüğü biraz daha demokratik hale getirerek değil elbette destek veririz, sadece programı kısaltarak değil, bu sadece kadronun değiştirmesi ile değil, elbette gereklidir ama tepeden tırnağa değişimle Türkiye'ye umut olmak zorundayız. Sizi umuda yolculuğa davet ediyorum."

Özgür Özel, tüm CHP'lileri omuz omuza, kol kola hayal kırıklığından birlikte çıkmaya davet ederek, şunları aktardı:

"Bu çağrı bizim, bu çağrıda hep birlikte birleşelim bugün burada yapılan seçimin sonucunda hangi il başkanı seçilirse seçilsin, seçimin sonucu ne olursa olsun CHP'lilerin kucaklaşmaya, kenetlenmeye ve CHP'nin kalesinde, sancak gemisinde büyük mücadeleye davet ediyorum."

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Öte yandan CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıktı, toplantıya ara verildi.

Konuşmaların ardından divana, seçimin blok liste ile yapılması için önerge verildi. Bu sırada bir grup partili slogan atarak kürsüye yürüdü. Grubu sakinleştirmek isteyen Zeynel Emre, "CHP'ye bu yakışmaz, yerinize oturun, sakin olun. Tüm kameralar sizi çekiyor" uyarısında bulundu.

Seçime çarşaf liste ile gidilmesini isteyen taraflarla blok liste taraftarları arasındaki gerginlik arbedeye dönüştü. Yumruklaşmaların yaşandığı arbede sırasında protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masaların devrildiği görüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araya girmesi ile salondaki gerginlik son buldu. Protokol üyeleri salon dışına alındı ve toplantıya ara verildi.