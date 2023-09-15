Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu resmen ilan etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Kongresi'nde yarışmak üzere Genel Başkanlık için adaylığını ilan etti. Özel, konuşmasında "CHP'deki değişim ülkedeki değişim için ön koşuldur. Çağrımız tüm üyelerimize tüm seçmenlerimizedir. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir" ifadelerini kullandı. Özel, "Emekçi sınıfın yanında ödünsüz pozisyon alıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla Genel Başkanlık için adaylığını ilan etti. Özel'in adaylığını ilan ettiği basın toplantısında ailesi de yer aldı.

Tutum belgesini de açıklayan Özgür Özel, ardından ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından dile getirdiği değişim çağrılarını yineleyerek "CHP'deki değişim ülkedeki değişim için ön koşuldur. Çağrımız tüm üyelerimize tüm seçmenlerimizedir. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir" ifadelerini kullandı.

Özel, "Kurultay'da bir engelleme ile karşılaşmayı bekliyor musunuz?" sorusuna "Herhangi bir engelllemeyi Türkiye'ye demokrasiyi getiren partime yakıştıramam. Bir an evvel kurultayı yaparak bu tartışmaları da sona erdirmek istiyoruz" yanıtını verdi.

Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir" dedi.

Özel kendisine Ekrem İmamoğlu hakkında sorulan bir soruya ise "Özgür Özel, kaybederse partinin neferi olarak devam eder. Burası Özgür Özel'in baba evidir. Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını gördüm. İmamoğlu da bu partinin bir evladıdır. Onun değişim konusundaki yaklaşımını önemsiyorum" yanıtını verdi.

"EMEKÇİ SINIFIN YANINDA ÖDÜNSÜZ POZİSYON ALIYORUZ"

"İttifak siyaseti üzerine de konuşan Özel, "İttifaklar parti vicdanlarında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu süreç hiçbir parti içi müzakareye dayanmaksızın parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Bu ölçüde aşkın yetkiler kullanıp sorumluluk alınmamasını kabul etmiyoruz. 39 vekilin başka partilere verilmesi derin yara açtı" dedi.

Özel ayrıca "Sağ ve sol kavramlarının 18. yüzyılın kavramları olduğu, 21. yüzyılın sorunlarına çözümler üretemeyeceğine yönelik yaklaşımı, kesin bir dille reddediyoruz. Emekçi sınıfın yanında ödünsüz pozisyon alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, TSK hakkında söyledikleri ile CHP'nin içerisinden de tepki gösterilen Sezgin Tanrıkulu hakkında ise "Kendisinin bahsettiği AİHM kararı ve o utanç döneminde bunlar yaşanmıştır. Sezgin bey bunları anlatıyor. Ardından büyük bir linç kampanyası başlatılmıştır. Eğer bir tepki verilecekse de asla bir Aktroll’ün paylaştığı 35 saniyelik videoya onlarla yarışarak tepki verilerek değil, işin gerçeği araştırılarak tepki verilir" ifadelerini kullandı.

Adaylığını ilan eden Özel'in söylediklerinin satırbaşları şu şekilde:

"Bu bir yolculuğun hikayesidir. Bundan sonra bana ne olur diye endişe etmeyenlerin hikayesidir."

"TOPLUMSAL KUTUPLAŞMAYI REDDEDİYORUZ"

"Bu seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin hikayesidir."

"Tek adam rejiminin dayattığı ve besşediği toplumu birbirinden uzaklaştıran siyaset anlayışını reddediyoruz. Toplumsal kutuplaşmayı kabul etmiyoruz. Toplumu dikine kesen ve ayrıştıran siyaset anlayışını kabul etmiyoruz."

"Kadınlar hayatın her alanında ve elbette partimizde eşit temsil edilmelidir."

TÜZÜK VE PROGRAM MESAJI

"Hesap verebilir, denetlenebilir, denge mekanizmaları işletilebilir bir yapı üretmek istiyoruz. İkinci yüzyılın CHP'si üye yapısı, örgütlenme biçimi bakımından köklü değişimlerle yoluna devam edecek. Partinin seçilmiş kurumlarına işlevlerini geri kazandıran çalışmalar yapılmaldır."

"Tüzükte ve programda tüm değişikliklere katkı vermeye kararlıyız. Kurultayı tamamladıktan sonra tüzük ve kurultay takvimini yerel seçimden hemen sonra başlatacağız."

"Lider, kadro ve tüzük mutlaka değiştirilmeldir."

"CHP'DEKİ DEĞİŞİM ÜLKEDEKİ DEĞİŞİM İÇİN ÖN KOŞULDUR"

"Partimizde karar alma ve karar verme merkezileşmiş durumda."

"Türkiye'de kayyum uygulamasına itiraz eden bir partinin kendi örgütlerini bu şekilde atamalar yaparak yönetmesi kabul edilmez. Sorunlarımızın sadece yazılı metinlerden kaynaklanmadığını, bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi yönetilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır."

"Genel Merkez yöneticiler, milletvekililleri için 3 dönem sınırı getirileceektir. Kadınlar için eşit temsil mutlaka belirlenecektir."

"Yaklaşmakta olan yerel seçimin önemi ortadadır. Şimdi tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. Seçimin kaybedildiğini kabul etmeyen bir siyasetsizliğin kaynağı mı olacağız? Siyasetimizi sağ siyasete sığınarak mı yapacağız, yoksa sosyal demokrat bir siyaset mi yapacağız."

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

"CHP'deki değişim ülkedeki değişim için ön koşuldur. Çağrımız tüm üyelerimize tüm seçmenlerimizedir. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir"

"Türkiye'de bir partinin liderine rakip çıkarabileceğini gösteren partime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki adaylığını koyacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum"

Özel ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti.

"Yarından itibaren hep birlikte il kongrelerini takip edeceğiz."

"Şu anda kurultay tarihi belirlenmiş değil, ancak sayın genel başkanımız ile yaptığımız görüşmelerde kendisi benden bir talep içerisinde olmadı. Biz görevimizi bundan sonraki süreçte de sürdürüceğiz. Ben kazanırsam Genel Başkan ve Grup Başkanı olacağım."

"Her bir delegenin oyuna talibiz. Değişim talebi son derece meşru ve dinamik bir taleptir. Değişim talebinin konuşarak konuşarak, bir büyük parti içi ittifaka dönüşmesinin iktidara katkı sağayacağını düşünüyorum. Delegelere seslenme yeri il kongreleri ve kurultaydır. Toplumda olan bir karşılığın delegelerde olmadığını söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum."