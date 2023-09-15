Özgür Özel Kurultay için tarih verdi

CHP'de gün içerisinde Genel Başkan adaylığını ilan edecek olan Parti Grup Başkanı Özgür Özel, 5 Kasım tarihinin Kurultay için uygun bir tarih olduğunu aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığını bugün saat 14.00'te yapacağı basın toplantısıyla duyuracak.

Özel, basın toplantısı öncesinde Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Yeni Bir Sabah programında Özgür Özel'in söylediklerini aktardı.

Özel, kurultay tarihi için "5 Kasım partimiz için hepimiz için uygundur" dedi.

Öte yandan görevinden istifa edip etmeyeceği merak edilen Özel, sorumluluklarından ve görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Eğitim-İş ziyareti sonrası dün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in adaylığına ilişkin, "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik" ifadelerini kullanmıştı.