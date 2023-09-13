İsmail Küçükkaya: Özgür Özel adaylığını açıklayacak ve Grup Başkanlığı'ndan istifa edecek

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 15 Eylül Cuma günü tutum belgesini açıklayacak olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığa adaylığını açıklayacağını ve Grup Başkanlığı görevinden istifa edeceğini ifade etti. Küçükkaya'ya konuşan Özel, basın toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yapmak istediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 'Uygundur' yanıtını verdiğini kaydetti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı.

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özgür Özel, "Kılıçdaroğlu, sitem etti mi?" şeklindeki soruya, "Hayır, hiçbir şekilde. Bizim genel başkanımız son derece kibar ve bir o kadar medenidir. İki medeni insan olarak uzun uzun sohbet ettik" cevabını verdi.

Küçükkaya'nın "Kılıçdaroğlı 'Aday olmayı düşünüyor musunuz' diye sordu mu size?" sorusuya cevap veren Özel, "Hayır, böyle bir soru sormadı" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Kemal Bey bir tek şey rica etti. 'İkimizin arasındaki görüşmeleri kamuoyuna paylaşmayalım' dedi."

KILIÇDAROĞLU'DAN ÖZEL'İN TALEBİNE 'UYGUNDUR' YANITI

"Kılıçdaroğlu'ndan ne istediniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Özel, şunları söyledi: "'Sayın Genel Başkan, ben CHP'nin evladıyım. Bir tutum belgesi üzerinde çalışıyoruz. Cuma günü bunu paylaşacağım. Size de daha önce ifade etmiştim.' dedim"

Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerine 'Hayırlı olsun' dediğini belirtilirken, Özel şunları kaydetti: "Fakat, bazı gazete ve televizyonlarda beni bu tutum belgesini otellerde açıklayacağım söyleniyor. Ben bunu uygun bulmuyorum. Ben CHP'nin evladıyım, CHP benim yuvamdır. Ben bu açıklamayı burada yapmak isterim."

Kılıçdaroğlu, Özel'in talebine 'Uygundur' yanıtını verdi.

Adaylık sorusuna da yanıt veren Özel, "İsmail Bey, geçtiğimiz hafta sizin yayınınıza katıldığımda resmen olmasa da fiilen genel başkan adaylığımı açıklamış oldum" dedi.

KÜÇÜKKAYA: ÖZEL ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurmuştu.

Özel, 15 Eyül Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacağını açıklamıştı.

Özgür Özel'in basın toplantısında tutum belgesini açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Küçükkaya, "Özgür Özel tutum belgesini açıklarken, bir yandan genel başkan adaylığını açıklayacak ve çok büyük olasılıkla Grup Başkanlığı görevinden istifa edecek" bilgisini aktardı.