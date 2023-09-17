Kılıçdaroğlu'ndan CHP İzmir İl Kongresi'ndeki olayların araştırılması için talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir 38. Olağan İl Kongresi'ndeki kavganın araştırılması ve olayları çıkartanlar için gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.

Güncel 17.09.2023 10:55 Giriş: 17.09.2023 10:55

Güncelleme: 17.09.2023 11:03 Kaynak: Haber Merkezi

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