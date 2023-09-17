Kılıçdaroğlu'ndan CHP İzmir İl Kongresi'ndeki olayların araştırılması için talimat
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir 38. Olağan İl Kongresi'ndeki kavganın araştırılması ve olayları çıkartanlar için gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olaylı geçen CHP İzmir 38. Olağan İl Kongresi'nde yaşananların araştırılması için talimat verdi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
CHP İzmir 38. Olağan İl Kongresi dün gerçekleştirilmişti. Kongrenin gerçekleştiği salonda liste krizi meydana gelmişti.
Bir grup “Çarşaf liste örgütün alın teridir” pankartı açarak sloganlarla salona girmişti. Çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında gerginlik çıkmıştı.
Protesto edenlerin kürsüden uzak tutulması için yapılan müdahalenin ardından gerginlik, kavgaya dönüşmüştü.
Kavganın son bulmasıyla yeniden başlayan kongrede, delegelerin oyuyla blok liste yöntemiyle seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.
Seçimi mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kazanmıştı.