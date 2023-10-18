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Adıyaman Adliyesi'nde kavga: 1'i polis 2 yaralı

Adıyaman Adliyesi'nde çıkan kavga sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 18.10.2023 11:50
  • Giriş: 18.10.2023 11:50
  • Güncelleme: 18.10.2023 11:54
Kaynak: AA
Adıyaman Adliyesi'nde kavga: 1'i polis 2 yaralı
Fotoğraf: AA

Adıyaman Adliyesi'nde çıkan kavgada biri polis 2 kişi yaralandı.

Aile Mahkemesinde görülen davada taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kavgada tarafları ayırmak isteyen bir polis memuru ile taraflardan O.A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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