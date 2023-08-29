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Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 29.08.2023 09:23
  • Giriş: 29.08.2023 09:23
  • Güncelleme: 29.08.2023 09:28
Kaynak: Haber Merkezi
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Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gerçekleşen depremin 9:03'de meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği ise yaklaşık 9 kilometre olarak kayıtlara geçti.  

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