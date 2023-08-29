Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gerçekleşen depremin 9:03'de meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği ise yaklaşık 9 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2023
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-08-29
Saat:09:03:04 TSİ
Enlem:38.091 N
Boylam:38.435 E
Derinlik:9.23 km
Detay:https://t.co/c6zSKC2p7x@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi