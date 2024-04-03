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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Adıyaman’da CHP 47 yıl sonra kazandı: Abdurrahman Tutdere, mazbatasını aldı

Adıyaman Belediye Başkanlığı'na 47 yıl sonra CHP'den seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını aldı.

Yerel Seçim 2024
  • 03.04.2024 16:37
  • Giriş: 03.04.2024 16:37
  • Güncelleme: 03.04.2024 16:45
Kaynak: AA
Adıyaman’da CHP 47 yıl sonra kazandı: Abdurrahman Tutdere, mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisinden Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını aldı.

Adıyaman Adliyesinde, İl Seçim Kurulu Başkanı Burak Meriç'ten mazbatasını alan Tutdere, seçimlerde halkın teveccühünü kendilerinden yana kullandığını söyledi.

Tutdere, "Mazbatamızı aldık, inşallah şehrimizi hep birlikte ileriye ve geleceğe taşıyacağız. İnşallah bundan sonra da hep birlikte şehrimizi yöneteceğiz." dedi.

Abdurrahman Tutdere, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanlığına geçti.

Burada eski başkan Süleyman Kılınç'tan şehrin mührünü alan Tutdere, Kılınç'a şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Tutdere, daha sonra belediye önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti.

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