Adliye saldırısında yeni detay: Öldürülen kişinin ablası hakim karşısına çıktı

İstanbul Adliyesi'ne öğe saatlerinde DHKP-C'nin düzenlediği ifade edilen silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı düzenleyenlerden Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün adliyede duruşması olduğu ortaya çıktı. Duruşmanın ardından Necmiye Birkoç'un kız kardeşi ile 3 kişi gözaltına alındı.

Güncel 06.02.2024 15:30 Giriş: 06.02.2024 15:30

Güncelleme: 06.02.2024 15:50 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: İHA

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne bugün DHKP-C tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. DHA'nın aktardığına göre, İstanbul Adliyesi'nde saat 11.46'da polis noktasına yapılan silahlı saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra, saldırıyı gerçekleştirenlerden Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un duruşması görüldü. Necmiye Birkoç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakim karşısına çıktı. Duruşma, 2 Nisan'a ertelenirken ardından polis, davaya katılanlardan Necmiye Birkoç'un kız kardeşi ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Tutuklu yargılanan Necmiye Birkoç'un da saldırıyla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi. NE OLMUŞTU? İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önünde öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından yaşanan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi öldürüldü. Bir kişi de yaralı yakalandı. 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Saldırı sırasında yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyenlerin DHKP-C üyeleri Emrah Yayla ile Pınar Birkoç'un olduğu tespit edildi. İstanbul Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili 'yayın yasağı' kararı Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı