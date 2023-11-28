Adliyede şiddet: Polise hapis cezası istendi

Haber Merkezi

Batman’da avukat Orhan Alphan’a adliye binasının içinde şiddet uygulayan polis hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Batman Barosu avukatlarından Orhan Alphan’a yönelik 14 Nisan 2022 tarihinde adliye binası içerisinde yaşanan polis şiddetine ilişkin polis M.G. hakkında “Kasten yaralama” suçlamasıyla açılan dava, 20 Ocak 2023’te karara bağlandı.

Batman 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık M.G’ye alt sınırdan 8 ay 20 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bıraktı. İstinaf, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden görülen davada mütalaasını mahkemeye sunan savcı, sanık polisin, “Kasten yaralama” fiilini düzenleyen maddesi uyarınca 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, kişinin kamu görevlisi olması nedeniyle hapis cezasında artırıma gidilmesini istedi. Duruşma 15 Aralık’a ertelendi.