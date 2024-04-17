Adliyelerde mülakat eylemi: Göstere göstere torpil yaptılar!

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın torpil yazışmaları yaparken kameralara yakalandığı görevde yükselme sınavının sonuçlarına tepkiler sürüyor. BES üyeleri, adliyelerin önünde yaptığı eylemle yazılı sınavda yüksek not alanların mülakatta elenmesine tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ

Adalet Bakanlığı’nın görevde yükselme sınavının sonuçlarına tepkiler devam ediyor. Adliyelerde görevli binlerce memur, katip ve mübaşir yazılı sınavda yüksek puan almalarına rağmen mülakatta elendi.

Hatta yazılı sınav sonucunda, bulundukları kentin birincisi olan, 85-90 puan alan memurları dahi mülakatta elendiğini BirGün gündeme getirmişti. Elenenler arasında yazılı sınavda 94 puan alıp bir büyükşehirde birinci olan, 87 puan alıp bir başka kentin birincisi olan da var.

Bugün de KESK’e bağlı Büro Emekçiler Sendikası (BES) üyesi emekçiler birçok ilde mülakatın kaldırılması talebiyle eylem yaptı. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi şehirlerde basın açıklamaları gerçekleştiren BES, liyakatın esas olarak belirlenmesini istedi. Büro Emekçileri Sendikası Ankara Şubeleri açıklamayı Ankara Adliyesi önünde yaptı. Açıklamayı okuyan BES Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Veli Çelik, “Kendi etrafını kollama, parti yandaşlarından sermayedar yaratma anlayışıyla ülkeyi yöneten iktidar partisi toplumdaki adaletsizlik duygusunu derinleştirmeye devam ediyor” diye konuştu.

Çetin, mülakatın emek hırsızlığı olduğunu, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde liyakat-kariyer ilişkisini ortadan kaldırdığını ve kamusal hizmetleri niteliksiz hale getirdiğini ifade ederek, “Mülakat uygulamasına başından beri karşı durduk, kamuda ilk işe girişler dahil, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakatın kaldırılması için idari yargıda davalar açtık, siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirerek yasal düzenlemeler için önerilerde bulunduk, diğer taraftan işyerlerimizin önünde ve alanlarda basın açıklamaları yaparak teşhir ettik ve etmeye de devam edeceğiz” dedi.

TORPİL MESAJLARIYLA TEK TEK İLGİLENMİŞTİ

Geçtiğimiz ocak ayında Yargıtay binasında düzenlenen programda, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmalarının FOX TV kameralarına yansıması gündem olmuştu.

Görevde yükselme sınavı için kendisine gelen torpil mesajlarına tek tek yanıt veren Can’ın birçok mesajı da özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlenmişti.

Bu skandalın ardından haber ve görüntülerle ilgili RTÜK tarafından yayın yasağı ve ayrıca mahkemece erişim engeli getirilmişti.