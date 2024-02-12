'Adnan' belgeselindeki iddialar: Şebnem Korur Fincancı'dan yanıt

Şebnem Korur Fincancı, 'Adnan' belgeselinde kendisiyle ilgili yer alan iddialara yanıt verdi. 140journos’un belgeselinde örgüt üyelerinin Fincancı’ya başvurmasıyla emniyet hakkında işkence raporu düzenlendiği iddia edilip; raporun operasyondan 5 yıl sonra hazırlandığı öne sürüldü.

140journos’un Adnan Oktar suç örgütünü ele alan ‘Adnan’ belgeseli yayınlandıktan sonra Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki ithamların ardından başlayan tartışmalar sürerken hedef gösterilen Fincancı, iddialara yanıt verdi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'e konuşan Fincancı, Adnan Oktar ve diğer şüpheliler hakkındaki işkence raporunun nasıl hazırlandığını, 'Yaratılış Atlası' ile 'İşkence Atlası' arasındaki isim benzerliğinin nedenini ve örgütün tepe isimlerinden biri ile akrabalık bağı olduğu yönündeki iddiayı yanıtladı.

Fincancı'nın sorulara yanıtları şu şekilde:

"Belgeseli hazırlayan 140journos'nun size ulaşmadığını ve cevap hakkınızı kullanamadığınızı söylediniz. 140journos ekibi ise sosyal medya hesaplarından size ulaşmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıkları yönünde bir paylaşım yaptı. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?

Ben bir tweet dizisi ile sosyal medyadaki karalama kampanyasına yanıt verdikten sonra bana ulaşmaya çalıştıkları bilgisini paylaşmışlar. Bir e-posta görüntüsü de var. Tarihe baktığımda 2 Şubat akşamüstü saatleri görünüyor. Onun üzerine önce yaygın olarak bilinen düzenli kullandığım posta kutuma, sonra da pek sık kontrol edemediğim yahoo hesabım ve 2018’de emekli olduğum üniversitenin hesabına baktım. Doğru, o tarihte anılan e-posta gelmiş ancak görmemişim. Düzenli kontrol ettiğim gmail hesabımda dahi 2 Şubat’a kadar geri dönüp gelen mesajlara bakabilmiş değilim, çünkü o gün o saatlerde depremin birinci yıl anması için yola çıkmıştık, 6 Şubat gecesine kadar deprem bölgesindeydik. Dönüşümde de depremle aynı günde yaşamını yitiren teyzemin ölüm yıldönümü anmasıyla uğraştım. Ayrıca bana herkes ulaşır. İnsanlar bilir ki telefonum her zaman açıktır, bir yoğunluk nedeniyle yanıt veremesem, bilmediğim bir numara dahi olsa dönüp ararım.

ADLİ TIP POLİKLİNİĞİNE BAŞVURU YAPMIŞLAR

Belgeselde, 1999 yılında gözaltına alınan Adnan Oktar ve diğer şüpheliler hakkında 5 yıl sonra işkence gördüklerine dair rapor hazırladığınız anlatılmakta. O süreci anlatır mısınız? Adnan Oktar ve diğer şüpheliler size nasıl ulaştı, raporun hazırlanma süreci nasıl gelişti?

Beş yıl değil aslında 7 yıl, 2006’da İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği'ne başvuru yaptılar. Bu poliklinik 1999 yılında bireysel başvuru yapılması için kuruldu. Resmi bilirkişilik ile yapılan tıbbi değerlendirmelerin eksik, hatalı ve/veya taraflı olduğu düşüncesi ışığında, dünyadaki uygulamalar da gözetilerek bağımsız alternatif değerlendirmenin kurumsallaşması amacıyla daha önce Tabip Odaları ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından yapılmış değerlendirmeleri işkence ile de sınırlı olmayan, insanların gördüğü iddia edilen zararların araştırılmasında ikinci bir hak sağlayabilecek, örneğin kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı vb gibi alanlara da yaygınlaştıracak bir çabaydı. O nedenle bu yönde bir değerlendirme talep eden tüm başvurulara açık bir mekanizmadır.

Bu kişilerin işkence gördüklerine dair rapordaki bulgular iddia edildiği gibi sadece kendilerinin beyanları üzerine mi hazırlandı?

Adı üstünde bir poliklinik, dolayısıyla özgürlüğünden alıkonmamış ve gelebilecek durumda ise kişiler gelir, yakınmalarını aktarır, muayene edilir, saptanan muayene bulguları, gerekirse ek tetkikler ve başka uzman görüşleri de alınır. Bu olgularda da benzer bir süreç işlemiştir.

'İŞKENCEYİ MEŞRULAŞTIRAN İFADELER HEPİMİZ İÇİN TEHLİKELİ'

Belgeselde konuşan ve örgütün eski üyelerinden biri olan Özkan Mamati, örgütün bugüne kadar gelmesindeki etkenlerden birinin siz olduğunu söyledi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Keşke bu raporlar, tıbbi değerlendirmeler iddia edildiği gibi yargıda yer bulsa ama hayır. İnsanlar dehşet uyandırıcı suçlar işleyebilirler, ancak bu suçlar etkili bir soruşturma yürütülüp deliller toplanmadığında cezasız kalır ne yazık ki. Bunun için işkenceyi meşrulaştıran ifadeler de hepimiz için çok tehlikelidir.

⁠140journos’un size belgesel yayınlanmadan önce gönderdiğini aktardığı soruları yanıtlar mısınız?

Onların sorularını, etkili bir biçimde bana ulaşmaya çalışmayıp karalamaya devam ettikleri için yanıtlamak istemem. Ancak kamuoyunda yanlış bir bilgilenme olmaması için sizin aracılığınızla tüm iddialara yanıt veririm.

'ATLAS, BU TÜR ÇALIŞMALARIN GENEL ADIDIR'

2007 yılında yayınlanan ve yazarlarından olduğunuz ‘İşkence Atlası’ kitabının Adnan Oktar’ın ‘Yaradılış Atlası’ isimli kitabıyla bir bağı var mıdır? Bu bir rastlantı mıdır?

Atlas adı verilen kitaplar tıp alanında görsellerden yararlanarak hazırlanan eğitim materyalleridir. Çizimler, fotoğraflarla tıbbi bilginin aktarılması hedeflenir. İşkence Atlası da böyle bir eğitim aracı olarak hazırlanmıştır. Benim tıp eğitimine başladığımda ilk aldığım kitap Anatomi Atlası'ydı, 1978 yılında.

'KIZIMIN EŞİNİN ABLASI'NIN BAĞLANTISI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Adnan Oktar silahlı suç örgütü tepe yöneticilerinden biriyle ailevi bağ kaynaklı bir ilişkiniz olduğu iddia edilmekte. Doğru mudur?

Kızım 2016 yılında evlendi. Sonradan eşinin ailesinin görüşmediği bir ablası olduğunu, görüşmeme nedeninin de bu bağlantı olduğunu öğrendim.

'İŞKENCE İDDİALARINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

1999 operasyonundan sonraki süreçte Adnan Oktar yapılanmasının, yargı sürecini sekteye uğratmak amacıyla 1990’larda gözaltında işkenceyle hak ihlallerine uğramış insanlar için çıkartılmış yasal düzenlemeleri ve hak mücadelelerini suistimal ettiğini gözlemliyoruz. Örgütün şahsınızı kullanarak bu suistimali gerçekleştirdiği ve bu raporun içine gerçekten işkence görmemiş kişilerin arasında eklendiği iddia ediliyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Böyle bir amaç olsa dahi işkenceyi meşrulaştırır mı? Biz insanların işkence iddialarını bu yönde kullanırlar diye görmezden gelebilir miyiz? Bu soru ve yaklaşım her gün gözaltı muayenesi yapan meslektaşlarımı, acillerde çalışan hekimleri de baskı altına almaya hizmet eder.

‘İşkence Atlası’ bölüm V- olgu örnekleri kısmında ‘işkence öyküleri’ başlığı altında 202. sayfada işkence mağduru olarak verilen bir Adnan Oktar yapılanması tepe yöneticisi Halil Hilmi Müftüoğlu’nun göz kapaklarının operasyondan ve gözaltından 6,5 yıl sonra işkenceden dolayı düştüğüne dair bir rapor hazırlanmış. Ancak 1990’ların başında çekilen fotoğraflarda Müftüoğlu’nun göz kapaklarının aynı şekilde olduğu, bu bozukluğun işkence altında değil, o süreçten çok daha önce meydana geldiği iddia ediliyor. Örgütten itirafçı olarak ayrılan kişiler, bunun bir manipülasyon yöntemi olduğuna ve bunun tarafınızdan raporlaştırıldığına dair beyanlarda bulunuyor. Bu kişiyi hatırlıyor musunuz, işkence öyküleri arasında bu kişiye neden yer verdiniz?

İlgili uzmanlık alanlarıyla değerlendirilmesi yapılmış, kendinde mevcut hastalık yönünden de ayırıcı tanısı ile cerrahi girişim sırasında bağ yırtığı da tespit edilmiş bir göz yaralanması. Bu bölgeye yönelik travmalarda olabilecek ve sık görülmeyen bir yaralanma örneği olarak öğretici olduğu için yer verilmiştir. Zaman içinde karşılaştırmalı görsellerle olgu tartışılmıştır."

GAZETECİ PELEK'TEN AÇIKLAMA: DAVAYI BİTİREN FİNCANCI'NIN RAPORU DEĞİL

Adnan Oktar davasını takip eden gazeteci Semra Pelek ise, 140journos'un "Adnan" adlı belgeselinde hedef gösterilen eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya dair, "Videoda 'işkence raporlarıyla davaya etki edilmeseydi bugün bu örgüt burada olmayacaktı' iddiası öne sürülüyor ki bu doğru değil. Bundan çok önce bir kişi dışında davada davada tanıklar, tehdit edilmediklerini belirterek, şikayetçi olmadı. Davayı bitiren de aslında bu oldu" açıklamasını yaptı.

Videoda “işkence raporlarıyla davaya etki edilmeseydi bugün bu örgüt burada olmayacaktı” iddiası öne sürülüyor ki bu doğru değil. Bundan çok önce bir kişi dışında davada davada tanıklar, tehdit edilmediklerini belirterek, şikayetçi olmadı. Davayı bitiren de aslında bu oldu. — semrapelek (@semrapelek) February 11, 2024

İstanbul 1 No’lu DGM'deki davada, tanıkların şikayetçi olmadığı celse öncesi, mağdur kadınların ‘sıraya girerek duruşma salonu önünde Adnan Oktar’ın annesinin elini öptüğünü’ söyleyen Pelek, şikayetçi olmayan kadınların "şantaj kasetleriyle tehdit edildiğini" belirtti. Pelek, “Ama madem ‘belgesel’ adında bir iş yapılıyor, hep birlikte Şebnem Korur Fincancı’yı suçlamadan önce, mağdur kadınların şikayetlerini neden çektikleri de araştırılsaydı. Videoda konuşan polis beyefendiden de aynı merakı beklerdim" diye yazdı.

Pelek'in yazdıklarının tamamı şöyle:

"140journos’un Adnan Oktar videosuyla ilgili yazacağım, hızlıca.1998-2003 arası yaklaşık 5 yıl İstanbul DGM’de muhabirlik yaptım.Soruşturmanın başından itibaren davayı izledim. İlk önce şu kadarını söyleyeyim: Şebnem Korur Fincancı çok haksız yere, korkunç bir şekilde suçlanıyor.

Videoda “işkence raporlarıyla davaya etki edilmeseydi bugün bu örgüt burada olmayacaktı” iddiası öne sürülüyor ki bu doğru değil. Bundan çok önce bir kişi dışında davada davada tanıklar, tehdit edilmediklerini belirterek, şikayetçi olmadı. Davayı bitiren de aslında bu oldu.

O celse öncesi mağdur kadınların (isimlerini vermeyeceğim), sıraya girerek duruşma salonu önünde Adnan Oktar’ın annesinin elini öptüğünü gözlerimizle gördük. Milliyet arşivine ulaşamıyorum ama kısa da olsa internette bu var.

Elbette iddianamede mağdur olarak isimleri yer alan, Adnan Oktar çetesinin elinde şantaj kasetleri olan bu kadınlar tehdit edilmişlerdi. Bu nedenle onları bir kez daha mağdur etmemek için isim vermiyorum.

Ama madem “belgesel” adında bir iş yapılıyor, hep birlikte Şebnem Korur Fincancı’yı suçlamadan önce, mağdur kadınların şikayetlerini neden çektikleri de araştırılsaydı. Videoda konuşan polis beyefendiden de aynı merakı beklerdim."

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