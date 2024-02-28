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Adnan Oktar'ın kaldığı cezaevi değiştirildi

Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nde bulunan Adnan Oktar, Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Güncel
  • 28.02.2024 20:32
  • Giriş: 28.02.2024 20:32
  • Güncelleme: 28.02.2024 20:42
Adnan Oktar'ın kaldığı cezaevi değiştirildi
AA

Adnan Oktar, Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

Adalet Bakanlığının da gelişmelerle alakalı Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.

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