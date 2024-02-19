İddianame kabul edildi: Adnan Oktar suç örgütüne yeni dava

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik yeni bir dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 kişi dosyada sanık olarak yer aldı. İddianamede, örgütün İsrail ve ABD temaslarına yer verildi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 3 bin yıla yakın hapis cezası talep edilen yeni bir dava açıldı.

Örgütün İsrail ve ABD temaslarının anlatıldığı iddianamede, İsrail ziyaretlerinde haham Yehuda Glick ile görüşmeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen itirafçılardan Altuğ Revnak Eti'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde toplantılara katılmaları anlatıldı.

Habertürk'ün haberine göre; 72 sanıktan 42'sinin firari olduğu dosyadaki yakalama kararlarının çıkarıldığı tarihten itibaren kanun gereği infaz için 5 yıl beklendiği aktarılan iddianamede, sanıklar yakalanmadığından haklarında dava açıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Adnan Oktar'ın örgütün elebaşı olarak aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 kişi dosyada sanık olarak yer aldı. Bin 17 sayfalık iddianamede, 21 kişi "mağdur" 9 banka ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. İddianamede örgüte kandırılarak zorla sokulan kadınlara “turnike” adı verdikleri sistematik cinsel saldırıdan, örgüte para kazandırma yöntemlerine kadar birçok örgütsel faaliyet önceki davalarda yer aldığı gibi yer verildi.

Örgüt içerisindeki bilgileri itirafçı olarak savcılığa anlatan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itiraflarda bulunan bazı sanıkların ifadelerine göre; “Sado” lakabını kullanan tutuklu sanık Ali Sadun Engin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail ile örgüt arasında bağlantı kuruyordu. Adnan Oktar'ın talimatıyla İsrail'de örgüt tarafından organize edilen konferanslarda da konuşmacı olarak yer alıyordu. Yurt dışından gelen bürokratların ve yabancı siyasetçilerin rehberliğini de yapan Engin, örgütün kanalı A9 TV'deki yayınlarında konuşulacak konuları belirliyor, kanalın para transferini de organize ediyordu.

“TAPINAK ŞÖVALYELERİNE SPONSOR OLUP İSTANBUL’U GEZDİRDİLER”

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen itirafçılardan Altuğ Revnak Eti'nin ifadesine göre; Ali Sadun Engin ile Eti birlikte verdikleri konferansta Tapınak Şövalyeleri’nden olduğu iddia edilen Timothy Hogan başkanlığındaki 9 kişilik ekiple tanıştılar. Bu ekibi Türkiye’ye davet ettiler ve tüm masraflarını Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü karşıladı. Ali Sadun Engin ile birlikte 9 kişilik ekibe rehberlik yaptılar. Tapınak Şövalyelerinin izlerinin bulunduğu iddia edilen Ayasofya’yı gezdirdiler. Ekip kendilerine rehberlik yapan Engin ve Eti’ye kuruluş yerlerinin küçük Ayasofya olduğunu anlattı. Adnan Oktar da bu ekiple görüştü. Daha sonra örgütün Bacılar Grubu’na İsrail’de güçlü olan İsrail’deki Sanhedrin Meclisi ile bağlantı kurmaları yönünde talimat verdi.

"ABD'DE BM TOPLANTILARINA KATILDILAR"

Bunun üzerine temas gerçekleştiren 'Bacılar Grubu' sayesinde yine aynı şekilde örgütün davetiyle aralarında Sanhedrin’in İslam konusunda danışmanı Haham Ben Abrahamson ile Sanhedrin eski Dışişleri Bakanı Yesheyahu Hollander'in de bulunduğu 8 kişilik ekip İstanbul'a geldi ve kendileri için kutsal olan yerler gezdirildi. Ardından ilerleyen süreçte Adnan Oktar’ın temsilcisi olarak Oktar Babuna, Cihat Gündoğdu ve Ali Sadun Engin de İsrail'e gitti. Burada eski Likud Partisi Milletvekili haham Yehuda Glick ile de temas kurdular. İsrail’de yaptıkları görüşmeler sonucunda ABD’ye kadar gittiler. ABD’deki Ortodoks Yahudiler sayesinde Ali Sadun Engin ile Altuğ Revnak Eti New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde toplantılara katıldı.

2 BİN 758 YIL 6’ŞAR AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Örgütte yönetici konumunda bulunan Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın aralarında bulunduğu 13 sanığın, diğer 59 sanığın eylemlerinden sorumlu olması nedeniyle çok sayıda kişiye karşı birden fazla kez "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz", "basit cinsel saldırı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" gibi suçlardan bin 938 yıl 5'er aydan, 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezası talep edildi.

Firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararının kanun gereği infazı için 5 yıl beklendiği aktarılan iddianamede, sanıklar yakalanmadığından haklarında dava açıldığı belirtildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi inceleyip kabul etti. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyeleri önümüzdeki günlerde bir kez daha hakim karşısına çıkacak.