Adnan Oktar yapılanmasını anlatan ‘Kedicik’ belgeseli yeniden yayına alındı

140journos'un Adnan Oktar'ı konu alarak yayınlamasının ardından İhlas Haber Ajansı’nın telif hakkı itirazı nedeniyle yayından kaldırılan "kedicik" isimli belgesel teknik sorunların çözülmesi üzerine yeniden yayına alındı.

'Adnan Oktar suç örgütü'nün işleyişini ve kadınları nasıl istismar ettiğini konu alan 140journos’un ‘Kedicik’ isimli belgesel yeniden yayına alındı.

140journos'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "kedicik" isimli belgeselin yayından kaldırılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İhlas Haber Ajansı’nın telif hakkı itirazı nedeniyle yayından kaldırılan belgeselin yapılan görüşmeler neticesinde sorunun çözülmesinin ardından yeniden yayına alındığı belirtildi.

140journos’un “kedicik” bölümüne telifle alakalı teknik bir sorun nedeniyle geçici süre erişim sağlanamamıştır.



ihlas haber ajansı ile yapılan görüşmeler neticesinde durum anlaşılarak çözülmüş, bölüm yeniden yayına alınmıştır. @ihacomtr



iyi seyirler.https://t.co/OTJrC4bKFi — 140journos (@140journos) October 13, 2023

140journos, geçtiğimiz günlerde 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ı konu alan ‘Kedicik’ isimli bir belgesel yayımladı.

Belgeselde, Adnan Oktar suç örgütünün kurduğu ağ, kadınları nasıl istismar ettiği gibi konu başlıkları detaylı biçimde anlatıldı.

Örgüte yönelik operasyona dair yorum ve anlatımların da yer aldığı belgeselde iddialara göre Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan gizlenerek yapılmıştı.

Kısa sürede yaklaşık 7 milyon kez izlenen belgesel, dün, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) telif hakkı itirazı nedeniyle yayından kaldırılmıştı.