Af bekleyen lidere ‘terör’ soruşturması

Dış Haberler

İspanya’da Yüksek Mahkeme, Belçika’da sürgünde yaşayan eski özerk Katalonya Devlet Başkanı Carles Puigdemont hakkında, 2017’de Katalonya’da başarısızlıkla sonuçlanan bağımsızlık referandumuna ilişkin “terörizm soruşturması” başlattı. Mahkeme’nin açıklamasında “Puigdemont ve milletvekili Ruben Wagensberg’in ‘Demokratik Tsunami’ grubuna ilişkin davada araştırılan olaylara ilişkin terör suçları iddiasıyla soruşturulduğu” ve “uygun olduğu takdirde yargılanacakları” belirtildi. Kararında “sokak terörizmi” suçuna atıfta bulunan Mahkeme, Puigdemont’un “kanun ve düzeni yıkmak, demokratik kurumları istikrarsızlaştırmak için” grubun kurulmasına dâhil olduğunu kaydetti.

GÖSTERİLERDE ÇATIŞMA

Euronews’un haberine göre “Demokratik Tsunami”, ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya’da 2017’deki bağımsızlık referandumundan iki yıl sonra bağımsızlık yanlısı 13 liderin cezaevine konulmasının akabinde patlak veren protestolara öncülük eden gizli bir Katalan grubu olarak biliniyor. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Puigdemont ülkeyi terk ederek Belçika’da sürgünde yaşarken 2019'da cezalarının verildiği gün, on binlerce Katalan sokaklara inerken polisle protestocular arasında çıkan çatışmalarda 115 kişi yaralandı.

SANCHEZ’İN İŞİ ZORLAŞTI

Mahkeme’nin kararı, temmuz ayındaki erken genel seçim sonrası hükümet kurmak için kapsamlı bir “af yasası” karşılığında Puigdemont’un Junts partisinin parlamento desteğini alan Sosyalist Parti’nin (PSOE) lideri Başbakan Pedro Sanchez’in azınlık hükümetini zora sokabilir. Parlamento’da ocak ayında yapılan oylamada Puigdemont'un partisinin üyeleri, yasanın üyelerini tam olarak korumadığını ileri sürerek tasarıya karşı çıkmıştı. Kararın yasaya ilişkin görüşmeleri daha da zorlaştıracağı belirtiliyor.