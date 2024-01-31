İspanya Meclisi'nde Katalan ayrılıkçılar için yapılan 'af' oylaması sonuçlandı

İspanya parlamentosu, Katalan ayrılıkçılara yönelik 'af' talebini' içeren yasa tasarısını reddetti.

İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) parlamentoya sunduğu, Katalan ayrılıkçılara yönelik 'af tasarısı' İspanya parlamentosunda oylandı. 350 sandalyenin bulunduğu parlamentoda söz konusu tasarı 171 'Evet' oyuna karşı 179 'Hayır' oyuyla reddedildi.

Katalonya için Birlikte (JxCat) partisi, 'terörle bağlantılı suçlar' nedeniyle soruşturulan siyasetçilere yeterli koruma sağlamadığı gerekçesiyle yasa tasarısına 'Hayır' oyu kullandı. JxCat Sözcüsü Miriam Nogueras, "Katalan bağımsızlık hareketinin siyasallaşmış İspanyol yargısının kaprislerine maruz kalmasına izin veremeyiz" dedi.

1 AY İÇİNDE TEKRAR SUNULACAK

Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox’un da destek vermediği yasa tasarısı, bir ay içinde yeniden parlamentoya sunulmak için gözden geçirilmek üzere komisyona gönderilecek.

Yasa tasarısı, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler kapsamında 9 Kasım 2014’te yasa dışı olarak yapılan halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinin ardından hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve STK temsilcisinin 'affedilmesini' öngörüyor.