Katalan Komünistler BirGün'e konuştu: İsrail’in yaptığı soykırım

Mert Taş-Barselona

İsrail saldırılarına tepkiler dünyanın farklı yerlerinde sürüyor.

Barcelona’da yapılan ortak eylemin çağrıcılarından Katalan Komünistleri’nin Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Paula Quílez Relaño BirGün’e konuştu.

Partinizin Filistin’de yaşananlara dair duruşu nasıl?

Tüm halkların kendi kaderini tayin hakkını, özgürce, şiddetten uzak, insan onuruna yakışacak şekilde yaşayabilmesini savunuyoruz. Yıllar geçtikçe gördüğümüz şey bir soykırım. İsrail’i bir halka zarar veren, öldüren ve soyan bir devlet olarak görüyoruz.

Soykırım kelimesini kasıtlı mı kullanıyorsunuz?

Evet. Özellikle geçen yıllarda İsrail’in Gazze’yi abluka altına alıp masum sivilleri öldürmesiyle, yardımı engellemesi, onları açlıktan ölmeye mahkûm etmesiyle gelişen sürecin adı soykırım. Onları çaresiz bırakıp radikalleştiriyorlar.

Batı hükümetleri ve medyasının yaklaşımlarında ikiyüzlülük görüyoruz. AP, yardım konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Avrupa Komisyonu yardımları kestiklerini söyledi hem de en çok desteğe ihtiyaç olduğu zamanda. Buna İspanya, İrlanda ve Lüksemburg karşı çıktı. Ben de şaşırdım çünkü biz İspanya olarak genelde tarihin doğru tarafında yer almıyoruz. Bu bile İsrail’in zulmüne karşı yeterli aksiyon değil.

İspanya’nın tepkisi yeterli mi?

Kesinlikle hayır. Başbakan Sanchez, Sahara halkının haklarını savunacağını ve Filistin devletini tanıyacağını söylemişti. Hiçbir şey yapmıyor değiller ama yetersiz.

Herkes Hamas’ı kınıyor ama kimse İsrail’i değil...

Kim şu anda 2,5 milyon insanı susuz, ilaçsız, gıdasız, enerjiye erişim olmadan tutuyor ve bunu “Bunlar insan değil hayvan” diyerek gerekçelendiriyor? Kim bu retoriği haklı bulabilir? Avrupa Parlamentosu ofisi’nin panjurları kapalı. Ve önünde “Ukrayna’nın yanında yer alın” yazan bir tabela var. Ama Filistin konusundaki tavırları ortada. AB, Filistinlilere karşı çıkıp İsrail’i destekliyor.

Uluslararası sosyalist ve komünist hareketlerin tepkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Genel olarak komünistler ve sosyalistlerin doğru tepkiyi verdiğini düşünüyorum. Ama solu ve Avrupa solunu yetersiz buluyorum. İsrail’e karşı verdikleri her tepkiyi Hamas ve Lübnan Hizbullahı’yla ilişkilendiriyorlar. İsrail’in, Siyonistlerin yaptığı şeylerin hiçbir dayanağı olamaz. “Ama Hamas’ın yaptıklarına bakın” diyorlar.