Ölümüne sürgün

Tel Aviv dünyanın gözünün önünde 21. yüzyılın en büyük tehcirine imza atıyor. İsrail’in Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyini terk etmesi için verdiği süre doldu. Birleşmiş Milletler’e göre son 24 saate 400 bin kişi evini terk etti.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD ve Batılı ülkelerin desteğini arkasına alan İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze’ye ölüm yağdırırken ‘etnik temizlik’e başladı. İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki 1 milyonun üzerinde Filistinlinin güneye geçmesi için tanıdığı 24 saatlik süre dün 16.00’da sona erdi. Gazze’liler kuzeyden güneye zorunlu tehcire tabi tutulurken yollarda büyük bir insanlık trajedisi yaşandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) son 24 saatte Gazze’de 450 bine yakın kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı.

KANA DOYMUYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneye geçmeleri için tanıdığı süreyi dün sabah 6 saat daha uzatmış, ordu sözcüsü, Beyt Hanun’daki Filistinlilerin belirlenmiş bir güzergâh üzerinden güneydeki Han Yunus’a geçebileceklerini’ açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yapılan bombardımanın "sadece başlangıç" olduğu açıklamasını yaptı. İsrail medyası Gazze’deki ABD vatandaşlığına sahip Filistinlilerin geçişi için Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’nın dün saat 17.00’ye kadar açıldığını yazdı. Gazze’de 500 ila 600 kadar ABD vatandaşı Filistinli olduğu ileri sürülmüştü.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre önceki gece İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler savaş uçaklarının hedefi oldu. İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetmişti, 200’den fazla kişi de yaralandı.

BU BİR SAVAŞ SUÇU

Gazze’nin kuzeyini insansızlaştırarak işgale hazırlanan İsrail ordusu bir sonraki aşama olan kara harekâtına hazırlanırken resmen ‘etnik temizlik’e imza atıyor. Zorla tahliye Cenevre Savaş Suçları Sözleşmesi’ne aykırı. Uluslararası kuruluşlar da milyonlarca sivili tahliyeye zorlayan harekatın savaş suçu olduğunu vurguluyor.

BM, 1 milyon 100 bin Filistinli’nin Gazze Şeridi’ndeki yaklaşık 2 milyon 300 binlik nüfusun yarısı olduğuna dikkat çekerek, “bölgeyi terk edin” çağrısının büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olacağını açıklamış, İsrail’den tahliye kararını geri almasını talep etmişti. BM, "Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında" açıklamasında bulundu.

İKİ KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise bir hafta önce İsrail’e yönelik sınır ötesi ölümcül saldırıların arkasındaki iki Hamas komutanının öldürüldüğü belirtildi. Ordu, Hamas hava sisteminin başındaki Merad Ebu Merad’ı ve komando gücünün bölük komutanı olan Ali Kadı’yı öldürdüğünü duyurdu. Hamas’ın siyasi liderlerinden Halid Meşal, Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırıyı kendisinin de televizyondan öğrendiğini söyledi.

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Doç. Dr. Oktay Bingöl

Gazze’yi insansızlaştırıp olası işgalin önünü açtılar

Uluslararası düzeyde kendini haklı çıkarma gayreti içerisindeki İsrail, tümüyle seferberlik ilan etse bile yapabilecekleri sınırlı. Uzun süredir reel politik strateji içerisinde hareket eden Tel Aviv’in amacı Hamas ve oradaki diğer grupların mevzilerini, sığınaklarını, yer altı ve üstü örgütlenmelerini ortadan kaldırmak. İsrail bölgeyi boşaltarak önümüzdeki günlerde daha şiddetli saldırıların da önünü açmış oldu. Kara harekâtının geleceği de kesinleşmiş gözüküyor. Bu açıdan önümüzdeki günlerde geçici işgal olarak nitelendirilebilecek bir süreç izleyebiliriz. Ancak BM’nin 1948’deki topraklarının dışına çıkan İsrail’in sınırlı kapasitesiyle bu toprakların kontrolünde de zorlandığı düşünülürse, artacak saldırıların başka bir güce dönüşmesi zor bir ihtimal gibi duruyor.