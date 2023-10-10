AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem
AFAD, Kuşadası Körfezi'nde saat 01:57'de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Saat 01:57'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-10-10
Saat:01:57:59 TSİ
Enlem:37.83 N
Boylam:26.992 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XlQKerAPdN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi