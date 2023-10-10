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AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem

AFAD, Kuşadası Körfezi'nde saat 01:57'de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Güncel
  • 10.10.2023 08:14
  • Giriş: 10.10.2023 08:14
  • Güncelleme: 10.10.2023 08:16
AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 01:57'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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