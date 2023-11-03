AFAD'dan "Babala Tv" açıklaması

AFAD, Babala Tv’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştiriler üzerine, Maraş depremleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan kişilerin tamamına ayrım yapılmaksızın teşekkür belgesi düzenlendiğini açıkladı.

Maraş merkezli 6 Şubat depreminden sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Babala Tv’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştirilerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

AFAD, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde "gösterdiği maddi destek ve samimi duyarlılık için" Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalı BaBaLa TV'ye teşekkür belgesi verdi.

BaBaLa TV'ye verilen teşekkür belgesinde AFAD'ın, "Aziz Milletimizin tarihindeki en zor sınavlarından biri olan 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına vermiş olduğunuz maddi destek, göstermiş olduğunuz yüksek ve samimi duyarlılık için tüm afetzedelerimiz adına ülkemiz adına teşekkür eder, AFAD Başkanlığı olarak şükranlarımızı sunarız" notu yer aldı.

AFAD, Babala Tv’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştirilerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Maraş merkezli depremler dolayısıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan 1750 bağışçının tamamına teşekkür belgesi verildiğini ifade eden AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Babala Tv olarak adlandırılan bağışçı da 500.000 TL bağış yaptığı için teşekkür belgesi düzenlenmiştir" denildi.

Sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur.



Asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına 100.000 TL ve üzeri bağış yapan 1.750 bağışçının tamamına, ayrım yapılmaksızın teşekkür… — AFAD (@AFADBaskanlik) November 2, 2023

OĞUZHAN UĞUR INSTAGRAM HESABINDAN DUYURMUŞTU



AFAD'ın verdiği teşekekkür belgesini Oğuzhan Uğur, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımla açıklamıştı.