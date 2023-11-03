Deprem için toplanan 30 milyar TL nerede?

Haber Merkezi

Maraş merkezli 6 Şubat depreminden sonra ‘Türkiye Tek Yürek' kampanyasında toplanan 115 Milyar 146 milyon liranın ne kadarının yatırıldığı CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'nın, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ile ortaya çıktı.

AFAD, Halıcı'nın önergesine verdiği yanıtta şu ana kadar 85 milyar liranın yatırıldığını açıkladı. Aradan 9 aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen 30 milyar liralık bir açık olduğu ortaya çıktı. Halıcı, hâlâ bağışlarını yatırmayan holding, kişi ve kurumların açıklanmasını talep etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Halıcı, 30 milyar liranın halen yatırılmadığının bu şekilde ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi: “Bağış beyanında bulunan kişi ve şirketlerin bazılarının bu bağışları yatırmadığını öğreniyoruz. Zaten bağışın çok büyük bölümünü kamu kurumları ve bankaları; yani yine halkın kendisi yaptı. Bakan Yerlikaya'ya bağış yapacağını söylemesine rağmen bağışta bulunmayan kişi ve firmaları da sormuştum. Bakan bunları da açıklamalıdır. 115 milyar lira toplandığı söylenmişti ancak aradan geçen neredeyse bir yılda 30 milyar liranın yatırılmadığı ortaya çıktı. Kim bu firmalar? Bunların ne kadar vergi borçları silindi? O tarihten bu yana kaç kamu ihalesi aldılar?”