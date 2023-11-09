AFAD'dan Filistin'e yapılan yardımlarla ilgili açıklama

AFAD, Türkiye'den Filistin'e gönderilen insani yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, İzmir Alsancak Limanı'ndan hareket edecek insani yardım gemimizle 8 sahra hastanesi, 615 jeneratör, 8 tır su, çok sayıda tıbbi malzemeyi Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gönderiyoruz" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, İzmir Alsancak Limanı'ndan hareket edecek insani yardım gemisiyle 8 sahra hastanesi, 615 jeneratör, 8 tır su ve çok sayıda tıbbi malzemenin Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderileceğini bildirdi.

AFAD, 7 Ekim'den itibaren çatışmaların devam ettiği Filistin'e ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Filistin ve Gazze'ye gönderilen yardımlara ilişkin bilgi verildi.

Bugüne kadar bölgeye kargo uçaklarıyla çok sayıda battaniye, gıda kolisi, tıbbi malzeme ve jeneratörün Filistin'e ulaştırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün, İzmir Alsancak Limanı'ndan hareket edecek insani yardım gemimizle 8 sahra hastanesi, 615 jeneratör, 8 tır su, çok sayıda tıbbi malzemeyi Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gönderiyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması, Filistinli çocukların gözyaşlarının dinmesi dileğiyle. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde."