AFAD'dan ilk değerlendirme: 5.1'lik deprem sıradışı bir aktivite mi?

AFAD Deprem Risk Araştırma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara'daki 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Artçı sarsıntılar devam edebilir" dedi. "Bu deprem sıradışı bir aktivite mi?" sorusuna yanıt veren Tatar, "Buradaki tamamen bağımsız bir deprem" cevabını verdi" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Risk Araştırma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Denizi'nde Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 büyüklüğünde deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Orhan Tatar, "Şu ana kadar AFAD'a ulaşan herhangi bir can kaybı ve yaralama gibi olumsuz bir durum yok. Şu anda ekipler tarama çalışmalarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDEBİLİR"

"Marmara'nın etrafında çok sayıda 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek aktif faylar var" diyen Tatar, şöyle devam etti: "5.1 büyüklüğündeki deprem ve arkasında en büyüğü 4.5 olmak üzere 5-6 tane artçı sarsıntılar olduğunu görüyoruz. Artçı sarsıntılar devam edebilir."

'RİSKLİ YAPI' UYARISI

Dönüşmesi gereken riskli yapılar olduğunu belirten Tatar, "Buralarda çok sayıda dönüşmesi gereken riskli yapı var. Çok hızlı bir şekilde daha büyük depremler gelmeden dönüşmesi büyük önem taşıyor" uyarısını yaptı.

"BAĞIMSIZ BİR DEPREM"

"Bu deprem sıradışı bir aktivite mi?" sorusuna yanıt veren Tatar, "6 Şubat'taki depremden sonra bu konuda çok ciddi bir şekilde duyarlılık arttı. Buradaki deprem, tamamen bunlardan bağımsız bir deprem. Bu tür depremleri biz ülkemizin farklı yerlerinde de hissedebiliriz. Buradaki tamamen bağımsız bir deprem" cevabını verdi.