Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Marmara'da saat 10.42'de İstanbul ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Gemlik Körfezi, büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 8.98 km olarak açıkladı. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" dedi.

Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde endişe yaratan deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre deprem, saat 10.42'de Gemlik Körfezi'nde gerçekleşti.

Deprem İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Bursa'da deprem sonrası yurttaşlar binalardan çıktı.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.9

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssü Mudanya Kumkaya olarak belirtildi.

Depremin büyüklüğü ise 4.9 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ifade edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlika'ya, Marmara'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir" dedi.

"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diyen Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2023

İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depreme ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 4, 2023

BURSA VALİSİ: İHBAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilgili ekipleri sahada tarama faaliyetleri için hızlıca görevlendirdiklerini belirterek "Şu ana kadar Mudanya ve Gemlik de dahil olmak üzere bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İhbar da söz konusu değil. Ekiplerimiz sahada" bilgisini verdi.

BAKAN KOCA: TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10.42’de Bursa Gemlik Körfezinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" dedi.

Koca, "Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli’deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır. Bölgeye ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.