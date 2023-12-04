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Deprem sırasında Mudanya belediye binasında çatlak oluştu: Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremin ardından Mudanya’da belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Belediye binasında deprem sırasında çatlaklar oluştuğu belirtildi.

Güncel
  • 04.12.2023 15:03
  • Giriş: 04.12.2023 15:03
  • Güncelleme: 04.12.2023 15:14
Kaynak: İHA
Deprem sırasında Mudanya belediye binasında çatlak oluştu: Bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Fotoğraf: İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan belediye binası bölgede meydana gelen depremin ardından tedbir amaçlı boşaltıldı.

AFAD’ın verilerine göre Gemlik Körfezi'nde saat 10.42’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Deprem sonrası Mudanya Belediyesi binasında çatlaklar oluştu.

Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, çalışanların bir kısmı izinli sayıldı.

Binadaki tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. 

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